Interview - Les journées gourmandes organisées par la ville de Caen : 3ème Edition

Rejoignez ce week-end les chefs et les producteurs locaux installés place saint saint-sauveur. Venez découvrir les plus belles recettes et les plus beaux produits de la région, et réalisez ensuite des plats de fins gourmets chez vous !

4 pôles seront mis en place pour vous régaler les papilles : fruits et légumes, produits laitiers, produits de la mer et viande. Chacun de ces pôles sera animé par des chefs de la ville.

Ils proposeront des recettes et des portions cuisinées, vendues 2 € l’unité.

Nous avons joint Véronique Debelle, Adjointe à la mairie de Caen, chargée du commerce, de l'animation commerciale, de l'artisanat et des professions libérales, elle a répondu à nos questions.

Tout le programme du week-end , ci dessous :

