Lyon (AFP). Air Cocaïne: Pascal Fauret écroué après avoir été entendu à Lyon

Le pilote Pascal Fauret a été placé en détention provisoire lundi après avoir été entendu à Lyon par le juge des libertés et de la détention (JLD), en attendant son transfert à Marseille dans le cadre de l'affaire Air Cocaïne, selon une source judiciaire. La date de ce transfert n'a pas été précisée. Pascal Fauret avait été interpellé lundi matin à son domicile de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), près de Lyon, dans le cadre d'un mandat d'amener émis par la magistrate marseillaise qui instruit le volet français de l'affaire. Il a été écroué dans la région lyonnaise. Son collègue, le copilote Bruno Odos, a lui aussi été interpellé lundi matin à son domicile en Isère, avant d'être entendu par le JLD de Grenoble lundi matin, comme le veut la procédure. "Le mandat d'amener était inutile, c'est pour faire du spectacle", a dénoncé Me Jean Reinhart, un des avocats des pilotes, en rappelant que Pascal Fauret et Bruno Odos avaient "dit à la juge et ensuite publiquement qu'ils étaient disposés à se rendre à une convocation" de la justice. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre eux par la République de Saint-Domingue. Après leur exfiltration de cette île des Caraïbes, les autorités françaises ont toutefois écarté l'hypothèse d'une extradition.

