Puerto Vallarta (Mexique) (AFP). Le Mexique en alerte avant l'arrivée de Patricia, plus grand ouragan de l'histoire

Le Mexique était en alerte vendredi avant l'arrivée de l'ouragan Patricia "potentiellement catastrophique" et risquant de provoquer des inondations et des glissements de terrain. Les autorités ont déplacé des habitants, fermé les ports et les écoles et demandé aux touristes d'annuler leur voyage dans la zone alors que l'ouragan devrait toucher la côte Pacifique mexicaine en fin de journée dans l'Etat de Jalisco (ouest). "Aucun ouragan de cette magnitude n'a jamais touché la côte pacifique mexicaine", a écrit le président, Enrique Peña Nieto, sur Twitter. Le directeur de la commission nationale de l'eau, Roberto Ramirez, a indiqué que, selon les experts, Patricia est le "plus puissant cyclone tropical jamais enregistré dans l'histoire et dans le monde". Selon lui, l'ouragan devrait toucher la côte vers 17h00 ou 18h00 (22h00-23h00 GMT) entre l'important port de Manzanillo et la ville touristique de Puerto Vallarta. Une pluie continue s'abat sur la côte depuis jeudi soir alors que Patricia, classé catégorie 5 - maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson - s'approche avec des vents soufflant à 325 km/h, selon le centre de surveillance des ouragans à Miami. Toutes les boutiques étaient fermées à Puerto Vallarta et les propriétaires calfeutraient leurs vitrines. "J'ai distribué des rubans adhésifs à des gens qui n'étaient pas préparés", raconte Ramiro Arias, propriétaire d'une boutique d'encadrement, ajoutant: "nous avons besoin de voir avant de réagir". - 'Extrêmement dangereux' - Environ 7.000 touristes étrangers et 21.000 touristes mexicains séjournaient dans la station balnéaire avant l'arrivée de Patricia, selon le secrétaire au Tourisme de l'Etat de Jalisco, Enrique Ramos Flores. Les hôtels du front de mer ont été évacués et des touristes ont été conduits vers des abris, l'aéroport ou des stations de bus. Des personnes attendaient à une station pour tenter de prendre un des derniers autobus quittant la ville tandis que d'autres achetaient de l'eau ou chargeaient leur véhicule de bidons d'essence. A 18h00 GMT, Patricia se trouvait à 135 kilomètres au sud-ouest de Manzanillo et se déplaçait vers le nord-ouest à la vitesse de 19km/h, selon les météorologues. Patricia devrait apporter des précipitations pouvant atteindre 51 cm dans les Etats mexicains de Jalisco, Colima, Michoacan et Guerrero, ce qui pourrait générer des glissements de terrain. "Des modifications de son intensité sont encore possibles aujourd'hui mais Patricia devrait rester extrêmement dangereux, de catégorie 5", selon les experts. A Manzanillo, plusieurs commerces avaient déjà fermé jeudi soir, a constaté une équipe de l'AFP. "Il vaut mieux être prudent que désolé. Les ouragans sont imprévisibles", déclarait Enrique Esparza, gérant d'un magasin de meubles, sur le front de mer, qu'il s'apprêtait à fermer. "On se dépêche de rentrer chez nous pour calfeutrer nos fenêtres avec des planches en bois", déclarait Rosa Elba Figueroa, femme au foyer, en quittant le supermarché avec un sac rempli de provisions, d'eau et des piles. - 400.000 personnes menacées -

