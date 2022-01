Marseille (AFP). Marseille: un mort et quatre blessés dans la chute d'un canot de sauvetage

La chute d'un canot de sauvetage du paquebot géant de la compagnie Royal Carribean Harmony of the Seas, qui s'est décroché avec plusieurs personnes à son bord, a fait un mort et quatre blessés mardi à Marseille, a-t-on appris de sources concordantes.