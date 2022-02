Rome (AFP). Incendie sur le Norman Atlantic: ouverture d'une enquête criminelle en Italie

Le parquet de Bari (sud-est de l'Italie) a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête criminelle à la suite de l'incendie du ferry Norman Atlantic, qui a fait au moins un mort. Le procureur Giuseppe Volpe a annoncé l'ouverture de cette enquête après s'être rendu auprès de la capitainerie du port de Bari, où sont arrivés lundi une cinquantaine de rescapés de cet incendie. Le ferry Norman Atlantic a pris feu dimanche avec 478 personnes à son bord. Environ 300 ont déjà été évacuées saines et sauves, selon la marine militaire italienne. L'enquête devrait permettre d'établir les causes de cette incendie qui s'est déclenché dimanche matin tôt dans les ponts inférieurs du navire où se trouvaient les véhicules, camions, dont plusieurs camions citerne transportant de l'huile. Les 478 passagers et membres d'équipage ont été contraints de fuir les flammes en se réfugiant sur les ponts supérieurs, à l'extérieur, bravant le froid et une épaisse fumée noire. Le navire avait été soumis à une inspection récemment et son armateur italien, Carlo Visentini, a déclaré à l'agence Ansa être certain de la fiabilité et de la sécurité du navire, sorti en 2009 d'un chantier naval italien. Cette inspection avait toutefois identifié un problème sur l'une des portes anti-feu, au niveau du pont inférieur où l'incendie s'est déclenchée mais ce problème avait été réglé, a-t-il également assuré.

