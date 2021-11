Vos idées de sorties ce week-end à Rouen

- Une soirée Retour vers le futur

À bord de la DoLorean, suivez les aventures de Doc et de Marty de retour dans les années 50, dans un futur proche ou au temps de la conquête vers l'Ouest : une soirée unique qui plaira aux nostalgiques !

Pratique. Vendredi 23 octobre à partir de 18h. UGC Cinécité Saint-Sever. De 4 à 5€ par film. www.ugc.fr

- Écriture Ateliers de Catherine Bergère

Catherine Bergère propose des ateliers découverte, des ateliers à thème et des rendez-vous mensuels : des jeux d'écriture pour libérer votre créativité en groupe.

Pratique. Prochain rendez-vous samedi 24 octobre à 10h. Rue du Renard à Rouen. Tarif 15€. 06 78 72 64 01

- Rencontre Natoo en dédicace

L'humoriste célèbre pour ses podcasts vient présenter son premier livre, Icônne, publié chez Michel Lafon. Une parodie croustillante des magazines féminins.

Pratique. Samedi 24 octobre à 15h. Fnac de Rouen. Gratuit. www.fnac.com

- Vue sur le port de Rouen

Partez à bord du Lutèce pour une excursion de 3 heures dans le port de Rouen : une visite commentée au cours de laquelle vous explorerez les différentes infrastructures du port et qui s'achèvera au Musée maritime.

Pratique. Samedi 24 octobre à 16h30. Quai de Lesseps à Rouen. Tarifs 9 à 13,5€. www.rouentourisme.com

- Atelier sur le cycle de l'eau

Ce dimanche, la Maison des Forêts invite les enfants à participer à des expériences amusantes pour comprendre le cycle de l'eau en forêt. Des maquettes didactiques révèlent les relations entre l'eau et le sol.

Pratique. Dimanche 25 octobre à 14h30. Maison des Forêts St-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. 02 35 52 93 20

- La bienfaisance à Elbeuf

Cette visite insolite vous propose de découvrir les établissements de bienfaisance à Elbeuf au XIXe siècle à l'heure où l'industrialisation bat son plein : un aspect méconnu de l'histoire de la ville.

Pratique. Dimanche 25 octobre à 15h. Rdv Église St-Jean à Elbeuf. Tarifs 4,5 à 6,5€. www.rouentourisme.com

- Les petits explorateurs à Amazonia

Encadrés par Gaëtan Perreau, animateur du Panorama, les petits explorateurs et leurs parents partent découvrir de nouveaux territoires dans l'atelier De l'autre côté du monde : une expérience instructive basée sur le jeu et le partage. "Nous évoquons les explorateurs du XIXe siècle, le temps des cabinets de curiosités et des bateaux à voile, explique Gaëtan qui incarne un explorateur chevronné. Je recrute des assistants pour partir au Brésil. Les petits explorateurs doivent apprendre à manipuler la boussole et découvrent les instruments de navigation anciens, sextants ou longues-vues."À l'aide d'un jeu de cartes, les participants, répartis en équipe, datent les grandes inventions du XIXe siècle puis créent leur propre territoire en sable cinétique avant de le cartographier.

Pratique. Les 27, 29, 30 et 31 octobre à 15h30. Panorama XXL à Rouen. Tarifs 4€ atelier seul. Tél. 02 35 52 95 29

- Les Chœurs de l'Armée rouge

C'est le retour des Chœurs de l'Armée rouge au Zénith de Rouen avec un tout nouveau spectacle baptisé Une nuit à l'opéra. Ce chœur militaire bientôt centenaire, créé pour exalter l'idéal révolutionnaire soviétique, connaît un succès planétaire. Salués pour la qualité de leurs interprétations, les Chœurs de l'Armée rouge, aujourd'hui détachés de l'esprit de propagande pour lequel il avaient été créés, séduisent les amateurs de chants choraux. Généralement inspirés par les chants traditionnels russes, les chœurs s'essayent dans ce spectacle à un nouveau registre, celui de l'opéra. En plus des 100 chanteurs sur scène qui interpréteront des airs d'opéra fameux, le public aura le plaisir de découvrir la virtuosité des danseurs qui s'illustrent dans des ballets acrobatiques éblouissants.

Pratique. Mercredi 28 octobre, 15h et 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 37/42€. citylive.trium.fr

- Ensemble, les paysages ressourçants de Korganov

Initié par le service d'hépato-gastro-entérologie en lien avec des entreprises mécènes de la région, ce projet photographique réalisé par Grégoire Korganov a pour but de changer le regard que l'on porte sur les personnes malades du cancer. Les patients, les soignants et des employés des entreprises mécènes se rassemblent dans une photographie de groupe sur un lieu choisi par le malade en Haute-Normandie en fonction de son pouvoir ressourçant : la façade maritime est particulièrement synonyme de bien-être pour les malades. Dans ces photographies, les personnages sont en civil et le malade n'est pas clairement identifiable : l'artiste souhaite ainsi décloisonner malades et bien portants, soignants et soignés. Pendant 15 jours, l'espace d'exposition du CHU accueille ces dix photographies qui seront ensuite présentées dans les entreprises participantes et achèveront leur parcours au printemps prochain dans le service de cancérologie digestive. Le photographe est également l'auteur de la série Père et fils désormais installée sur les murs de la maternité.

Pratique. Jusqu'au 29 octobre. Espace d'exposition du CHU. Entrée libre. Tél. 02 32 88 85 47

- Faire des bonshommes de bois

Animation proposée en collaboration avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie et l'association Ludokiosque, Land'arbre invite à donner forme humaine à des arbres à l'aide de matériaux naturels. "Dans un premier temps, Vincent Marquant, animateur de l'ENS, fera découvrir au public la particularité et la richesse du site, explique Mireille Martini l'animatrice de Ludokiosque. Dans ce bois, la forme des arbres est parfois très surprenante et insolite. Sur celui-là on devine des yeux, sur un autre un nez." À partir de ces découvertes, Mireille Martini propose de révéler ces caractères anthropomorphiques grâce au matériel collecté au cours de la balade, feuilles, cailloux, morceaux de bois : un atelier qui redonne le sourire… aux arbres aussi !

Pratique. Mercredi 28 octobre de 14h à 17h. Rdv parking à l'entrée du bois du Roule à Darnétal. Gratuit. Tél. 02 32 81 68 70

- Théâtre Soirée humoristique

Pour la première fois, le Vicomté propose une soirée dédiée à l'humour avec une succession de sketches et d'humoristes : de l'inédit à Rouen.

Pratique. Vendredi 30 octobre à 21h. Le Vicomté à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 15 46 06

- Les caricatures de l'Abbé Pierre

Il vous reste encore quelques jours pour découvrir cette exposition unique rassemblant près de 300 caricatures de presse sur l'Abbé Pierre de 1954 à nos jours : des actions et des engagements très honorables.

Pratique. Jusqu'au 31 octobre. Centre Abbé Pierre à Esteville. Tarifs 4 à 6€. Tél. 02 35 23 87 76

- Les têtes coupées

À travers les collections du musée, des icônes de la fin du Moyen-Âge aux œuvres contemporaines, découvrez la diversité des représentations de têtes coupées abordées sous l'angle de la religion et des mythes.

Pratique. Samedi 31 octobre à 15h. Musée des Beaux-Arts à Rouen. Tarifs 4 à 7€. Tél. 02 35 71 28 40

- Le Crooner sonne le glas

Pour finir en beauté, le Crooner convie ses fans à une soirée d'adieu le 31 octobre prochain. Animée par DJ Vincent, cette nuit dansante, véritable bain de foule et de musique, se poursuivra jusqu'à l'aube.

Pratique. Samedi 31 octobre à partir de 23h. Le Crooner à Rouen. Tarif 15€. www.le-crooner.com

- Les étranges fresques de Zamora

Le peintre naïf mexicain Eduardo Zamora compose des scénettes peuplées de figures animales et humaines et crée un univers inquiétant, puisant à la fois dans les croyances totémiques et le folklore de son pays.

Pratique. Jusqu'au 14 novembre. Galerie Duchoze à Rouen. Entrée gratuite. Tél. 02 35 07 34 13

- Annie-Claude Ferrando à l'abbaye

Invitée par l'Association Touristique de l'Abbaye Romane, Annie-Claude Ferrando, peintre abstrait, présente une série de toiles colorées où elle intègre de nombreux objets assimilés puis revisités.

Pratique. Jusqu'au 6 décembre. Abbaye de Boscherville. Tarifs 0 à 6€. Tél. 02 35 32 10 82