Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Jeu de piste à la ferme

Les enfants sont invités à découvrir les hôtes de la ferme : ânes, poules, chèvres et cochons. Comment les nourrir ? Comment les soigner ? Ce jeu de piste donne les clefs pour devenir un parfait petit fermier.

Pratique. Les mercredis et vendredis à 14h. Ferme au fil des saisons à Yémanville. Tarif 2€. 06 18 17 23 39

- Les nocturnes de la cathédrale

Pour sa 10e édition le festival offre un florilège de concerts gratuits tous les mercredis soir jusqu'au 17 août au sein du prestigieux édifice: de la musique de chambre interprétée par de jeunes et talentueux musiciens.

Pratique. Tous les mercredis à 21h. Cathédrale de Rouen. Gratuit. Programme sur rouen.catholique.fr

- À la découverte du port de Rouen

Jusqu'au 29 octobre, embarquez à bord de la vedette la Lutèce pour découvrir le port de Rouen: une balade commentée de 1h30, de Rouen à Dieppedalle, qui dévoile son histoire, ses atouts et ses secrets.

Pratique. Les 7, 9 et 14 juillet à 14h30. Quai de Lesseps à Rouen. Tarifs 9 à 13€. www.rouentourisme.com

- Le Sable Show à Villers-sur-Mer

Cet été, le festival donne rendez-vous à son public deux fois par semaine sur le front de mer pour une programmation éclectique. Pour sa soirée d'ouverture, le folk blues sera à l'honneur avec The Shougaschack.

Pratique. Vendredi 8 juillet à partir de 20h15. Bord de mer à Villers-sur-Mer. Gratuit. www.villers-sur-mer.fr

- Hello Birds à Étretat

Étretat offre une escapade gourmande et musicale en réunissant pour la 4e édition du festival une quinzaine de groupes locaux pour concerts live et DJ sets. Découvrez des artistes prometteurs !

Pratique. Du 8 au 10 juillet. À Étretat en centre-ville. Gratuit. Programme sur www.hellobirdsfestival.fr

- Fête médiévale au Blanc-Buisson

Le vieux château de Blanc-Buisson accueille ce week-end des joutes équestres, un campement médiéval, des musiciens et troubadours : un lieu propice à ce genre de reconstitution.

Pratique. Samedi 9 juillet de 14h à 19h et dimanche 10 de 11h à 18h. Tarifs 0 à 8€. Tél. 02 32 46 45 68

- Entre terre et mer

Au pied du pont de Normandie, explorez le paysage naturel de l'estuaire de la Seine marqué par les activités humaines, ses roselières, ses marais et ses zones de chasses de gibier d'eau : une balade informative !

Pratique. Le 10 juillet à 9h30. Maison de la réserve, Pont de Normandie. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 24 80 00

- Brunch partagé au Café Couture

À l'occasion du rendez-vous mensuel baptisé "Brunch partagé", venez découvrir un projet d'économie sociale et solidaire dieppois et les Paroles à boire, joué par trois comédiens mêlant contes, lectures et chansons.

Pratique. Le 10 juillet à 11h30. Café Couture à Rouen. De 0 à 1€. www.facebook.com/aucafecouture

- Trésors du musée des Antiquités

Cette visite guidée tous publics permet d'aborder les civilisations antiques en parcourant les très riches collections du musée. De l'Égypte pharaonique à l'art gothique, plus de 4 000 ans d'Histoire !

Pratique. Dimanche 10 juillet à 15h30. Musée des Antiquités à Rouen. Tarif 4€. Tél. 02 35 98 55 10

- Lire au théâtre

Le théâtre antique de Lillebonne met à disposition des visiteurs de nombreux ouvrages cet été afin de promouvoir la lecture et organise en complément des animations, contes ou spectacles, pour redonner vie au lieu.

Pratique. Du 11 juillet au 21 août de 10 à 18h. Théâtre de Lillebonne. Gratuit. www.theatrelillebonne.fr

- Le tour de France à la voile

Pour marquer le passage de la prestigieuse course nautique à Dieppe, de nombreux stands d'information, des ateliers, des expositions seront accessibles aux curieux.

Pratique. Les 11 et 12 juillet à Dieppe de 11h à 22h. Gratuit. www.tourvoile.fr

- Aquagym estival à Déville

Pour l'été, venez bouger sur des rythmes endiablés pour des séances d'aquagym tonifiantes et revigorantes à la piscine de Déville.

Pratique. Du 12 juillet au 26 août. Piscine de Déville-les-Rouen. Tarifs 3,75 à 4,95€. Tél. 02 35 74 52 00

- Mon trophée animalier

Destiné aux 8-12 ans, cet atelier permet d'imaginer un animal en papier après avoir étudié l'évolution des formes de représentation de l'animal à des fins pédagogiques dans l'exposition attenante.

Pratique. Mercredi 13 juillet à 14h30. Musée de l'Éducation à Rouen. Gratuit. Résa au 02 35 07 66 61

- Les filles du bord de scène

Pour le festival Normandie Impressionniste, le duo déjanté qui restitue l'ambiance des guinguettes montmartroises crée un spectacle entre musique et théâtre pour l'occasion.

Pratique. Mercredi 13 juillet à 16h30. Musée des Beaux-Arts à Rouen. Gratuit. www.normandie-impressionniste.fr

- Le labyrinthe de Honfleur

Saurez-vous déjouer la malédiction du pharaon noir ? C'est le défi que vous êtes invité à relever dans le labyrinthe végétal de Honfleur aménagé dans un immense champ de maïs. Un parcours ludique et familial !

Pratique. À partir du 14 juillet, tous les jours, 13h30-19h. À Équemauville. Tarifs 0 à 6€. Tél. 06 52 81 44 73

- En kayak sur l'Austreberthe

Cet été, le Département de Seine-Maritime organise de nombreuses sorties en kayak. Dans ce cadre, partez naviguer sur l'Austreberthe encadré par des professionnels. Une balade qui marie sport et nature.

Pratique. Jeudi 14 juillet à 10h et 14h. Rdv Pont du Paulu vers St Paër. Tarif 15€. Résa au 06 27 05 00 07

- Les Terrasses du Jeudi

Pour cette deuxième Terrasse du Jeudi, de la place St-Marc au Vieux-Marché, le Kalif vous propose un panorama des musiques actuelles de Dimoné à Ben Herbert Larue, soit sept concerts en une soirée !

Pratique. Jeudi 14 juillet. Centre-ville de Rouen à partir de 18h30. Gratuit. www.terrassesdujeudi.fr

- Rouen sur mer

La municipalité organise une série d’événements sur les quais rive gauche métamorphosés en plage éphémère, en mettant l'accent sur le sport et les jeux de plage.

Pratique. Jusqu'au 7 août. Entre le pont Jeanne d'Arc et le 106, à Rouen. Gratuit. www.rouen.fr

- Le meilleur de James Bond

L'Omnia dédie cette rétrospective à Sean Connery. C'est l'occasion de redécouvrir sur grand écran Goldfinger, Bons baisers de Russie ou encore Opération tonnerre et le charme inimitable du plus scottish des agents secrets.

Pratique. Jusqu'au 16 août. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 5,5€. www.omnia.cinemas.com

- Portrait de l'artiste en alter

Le Frac se penche sur la pratique de l'autoportrait dans cette exposition collective: un exercice classique réinventé et détourné par de nombreux artistes contemporains.

Pratique. Jusqu'au 4 septembre. Frac Haute-Normandie à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 72 27 51

- Les fouilles de la rue aux Ours

Des vestiges des Ie et IIIe siècle av. J.-C. exhumés lors de fouilles de sauvetage en 2009 rue aux Ours sont actuellement exposés au musée: une étude précieuse.

Pratique. Jusqu'au 17 septembre. Musée des antiquités à Rouen. Gratuit. 02 35 98 55 10