Tokyo (AFP). Japon: le kimono revu façon rock 'n' roll à la Fashion week

La semaine de la mode à Tokyo s'est achevée par un hommage à un classique vestimentaire qui fait son retour dans les armoires japonaises: le kimono, certes revisité sur les podiums à coups de légères touches sexy. Les créateurs se détournent de la soie épaisse traditionnellement utilisée pour fabriquer les kimonos au profit de matières comme le jersey, la laine et même la toile de jean. "Le kimono est mode, on ne doit pas le présenter comme dépassé", dit à l'AFP le couturier japonais spécialisé Jotaro Saito. "Je veux faire passer un message, il peut se porter tous les jours, il peut se porter comme un vêtement moderne, pas comme si les gens mettaient un costume". "Kimono", qui signifie "quelque chose à mettre", était à l'origine un mot fourre-tout qui désignait toute une série de vêtements portés au cours des siècles par les Japonais et les Japonaises. Aujourd'hui, il désigne une longue tunique fermée en particulier par une large ceinture appelée "obi". Le déclin du kimono date de la fin du 19ème siècle, lorsque le Japon s'ouvrit aux influences extérieures après des siècles d'isolement, le début d'un processus qui verrait les générations futures se vêtir à l'occidentale. Le kimono ne s'en est jamais tout à fait remis, principalement du fait de son coût prohibitif pouvant aller jusqu'à des milliers d'euros. Les mariées louent leur kimono plutôt qu'elles ne l'achètent. Si l'on voit encore souvent des femmes portant le kimono dans les villes japonaises, ce vêtement compliqué est la plupart du temps réservé aux grandes occasions. Pour le revêtir, il faut en effet maîtriser l'art de faire des noeuds complexes qui permettent de le porter bien serré. Pour tenter de lutter contre le revers de fortune du kimono, les autorités soucieuses de préserver les traditions ont mis au point tout une série d'opérations, comme le "passeport kimono" à Kyoto qui offre à celles qui le portent des remises sur certains magasins et restaurants. Mais l'industrie de la mode pourrait en faire encore davantage pour apporter à cet habit un souffle nouveau. - Imprimé léopard et fourrure - Jotaro Saito est né à Kyoto au sein d'une famille qui teignait les kimonos et travaille avec ce vêtement depuis 20 ans. Pour lui, le changement est crucial si le kimono veut avoir un avenir dans la mode. "Il faut faire évoluer le kimono. On ne peut pas se contenter de faire ce que faisaient déjà les générations précédentes", estime-t-il. "Nous devons répondre à la rue, modifier les patrons traditionnels et faire quelque chose qui convienne à la vie des femmes d'aujourd'hui, sans que le kimono ne perde son âme". Son kimono ne lésine pas sur la main d'oeuvre. Tout est fait à la main, de la teinture à la couture en passant par les broderies et il peut coûter jusqu'à un million de yens (7.300 euros). Mais ses tissus - jean, polyester ou soie luxueuse - arborent des motifs originaux tandis que les vêtements comportent des touches modernes telles que des capuches fourrées. Pour ses débuts samedi à la Semaine de la mode, la star du hard rock et créateur Yoshiki a collaboré avec une maison de Kyoto pour présenter sa collection. Raccourcis façon minijupe, assortis de talons aiguilles, de cols en cuir, ses kimonos en imprimé léopard sont prêts du corps. Le co-fondateur du groupe X Japan explique à l'AFP qu'il veut que les femmes puissent porter ses créations pour assister à des concerts.

