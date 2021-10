Taylor Swift en tête des nominations pour les American Music Awards

Taylor Swift, qui a tout raflé lors des derniers MTV Music Awards, pourrait bien remettre ça lors des prochains American Music Awards.

La chanteuse américaine est nommée, outre pour le prix du "meilleur artiste", dans la catégorie "chanson de l'année" pour "Blank Space", pour le meilleur "duo de l'année" avec Kendrick Lamar, dans la catégorie "artiste féminine"," meilleur album pop-rock" et "artiste préféré - musique contemporaine". Soit six fois au total.

Taylor Swift devance, en nombre de nominations, Ed Sheeran et The Weeknd qui en comptent 5 chacun.

Les deux chanteurs sont également cités pour la récompense de l'"artiste de l'année" aux côtés de Luke Bryan, Ariana Grande, Maroon 5, Nicki Minaj, One Direction, Sam Smith and Meghan Trainor.

Côté "chanson de l'année" s'affronteront outre Taylor Swift : Ed Sheeran pour "Thinking Out Loud", The Weeknd pour "Can't Fell my Face", Mark Ronson pour "Umptown Funk!" et Wiz Khalifa featuring Charlie Puth pour "See You again".

La cérémonie des American Music Awards aura lieu le 22 novembre. Elle sera présentée par la chanteuse Jennifer Lopez