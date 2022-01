Hors Normandie. Ed Sheeran, Drake, Rihanna, Jul, Damso, PNL, découvrez les artistes les plus écoutés en 2017 sur Spotify

Le hit de Ed Sheeran "Shape of You", joué plus de 1,4 milliard de fois, est quant à lui devenu le titre le plus streamé de l'histoire de Spotify. Sans surprise, son dernier album, "÷", a également été le plus écouté de l'année.

Les chanteurs les plus écoutés sur Spotify dans le monde en 2017

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

Les chanteuses les plus écoutées

1. Rihanna

2. Taylor Swift

3. Selena Gomez

Les groupes les plus écoutés

1. Coldplay

2. Imagine Dragons

3. Maroon 5

Les albums les plus écoutés

1. "÷", Ed Sheeran

2. "More Life", Drake

3. "DAMN.", Kendrick Lamar

4. "Starboy", The Weeknd

5. "Stoney", Post Malone

Les chansons les plus écoutées

1. "Shape of You", Ed Sheeran

2. "Despacito" (Remix), Luis Fonsi, Daddy Yankee (feat. Justin Bieber)

3. "Despacito", Luis Fonsi, Daddy Yankee

4. "Something Just Like This", The Chainsmokers & Coldplay

5. "I'm the One", DJ Khaled (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne)

Les artistes les plus écoutés en France sur Spotify en 2017

1. Jul

2. Damso

3. PNL

Les albums les plus écoutés en France

1. "Ipséité", Damso

2. "Dans la légende", PNL

3. "Commando", Niska

Les titres les plus écoutés par les Français

1. "Shape of You", Ed Sheeran

2. "Réseaux", Niska

3. "Θ. Macarena", Damso

