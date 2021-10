Paris (AFP). Euro-2016: pour les Pays-Bas c'est le miracle ou le néant

Qui l'eût cru? Les Pays-Bas, troisièmes du dernier Mondial, sont au bord de l'élimination alors que la Turquie est en position favorable pour les priver de la place de barragiste dans le groupe A, mardi pour l'ultime soirée des qualifications directes pour l'Euro-2016. . GrA - Les Oranje doivent gagner et prier Le cas de figure est simple et terrible pour les Néerlandais de Sneijder: s'ils veulent accéder aux barrages ils doivent s'imposer à domicile contre la République tchèque, déjà qualifiée, et prier pour que la Turquie soit vaincue par l'Islande, elle aussi déjà qualifiée. Un nul suffit aux Turcs pour valider leur billet pour la France, car dans les confrontations directes avec les Bataves, la bande à Fatih Terim a pris le meilleur avec sa large victoire 3 à 0 au retour après un nul précieux à l'aller (1-1). La dernière fois que les Pays-Bas ont manqué la phase finale d'un Euro, il avait lieu en 1984 en France. L'autre match du groupe, Lettonie-Kazakhstan, entre deux éliminés, est sans enjeu. Mardi (20h45 françaises) Turquie - Islande Pays-Bas - République tchèque Lettonie - Kazakhstan Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Islande 20 9 6 2 1 17 5 12 QUALIFIEE 2. République tchèque 19 9 6 1 2 16 12 4 QUALIFIEE ---------------------------------------- 3. Turquie 15 9 4 3 2 13 9 4 4. Pays-Bas 13 9 4 1 4 15 11 4 5. Lettonie 5 9 0 5 4 6 18 -12

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire