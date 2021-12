Paris (AFP). Euro-2016/-19 ans: les Françaises sacrées, une semaine après les garçons

En parfait écho du sacre des Bleuets dimanche dernier, les Bleuettes ont été portées durant la compétition par Marie-Antoinette Katoto, auteure de sa 6e réalisation dimanche pour terminer le tournoi meilleure buteur, exactement comme son homologue du Paris SG Jean-Kévin Augustin (6 buts lui aussi).

Mais contrairement à la démonstration des garçons face à l'Italie (4-0), les filles ont eue la vie dure à Senec. Les conditions de jeu d'abord, qui sont devenues dantesques lorsque des trombes d'eau poussées par des rafales de vent se sont abattues sur Senec en première période, provoquant l'interruption du match à la mi-temps.

Le jeu a finalement repris plus de deux heures plus tard et malgré l'intervention des jardiniers, le terrain est resté à la limite du praticable, totalement gorgé d'eau, rendant chaque passe incertaine et chaque tacle difficile à maîtriser.

Plus encore, ce sont les Espagnoles qui ont causé des difficultés aux Bleuettes, dominées en première période. Mais ce sont les Françaises qui ont pourtant ouvert le score d'un plat du pied de Geyoro, bien lancée dans le dos de la défense par la capitaine Greboval (36).

A la reprise, les flaques d'eau ont permis à Katoto de profiter d'une mésentente entre la gardienne espagnole Pena et sa défense pour filer dans le but vide (66) et doubler la marque.

L'Espagne a su se procurer d'énormes occasions avec notamment ce penalty de Nahikari Garcia détourné par Chavas sur son poteau (53), avant de faire trembler la France en réduisant la marque par Lucia Garcia, qui, après avoir slalomé dans la défense, a glissé la balle sous les jambes de la gardienne (84).

Les Ibères ont même cru égaliser lorsque, dans le temps additionnel (90+2) Nahikari Garcia a raté l'immanquable, seule à 3 mètres du but vide: un incroyable raté de l'attaquante, pas aidée par l'eau qui stagnait devant le but, et qui a offert la victoire aux Bleuettes.

C'est le 4e titre dans cette catégorie d'âge pour la France (après 2003, 2010 et 2013), qui détient en même temps pour la deuxième fois seulement après 2010, les trophées féminins et masculins.