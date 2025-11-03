En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. L'artiste InkOj embellit une partie de la place Saint-Marc

Culture. Dans le cadre d'un projet citoyen, l'artiste Nicolas Soulabail, alias InkOj, réalise une fresque sur la place Saint-Marc de Rouen pour valoriser l'espace urbain de manière pérenne. Elle doit être achevée mardi 4 ou mercredi 5 novembre 2025.

Publié le 03/11/2025 à 17h34 - Par Margaux Fresnais
Rouen. L'artiste InkOj embellit une partie de la place Saint-Marc
L'artiste InkOj réalise une fresque sur le sol de la place Saint-Marc de Rouen avec comme thème "le végétal et l'eau".

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis lundi 3 novembre, Nicolas Soulabail réalise une fresque sur le sol de la place Saint-Marc de Rouen avec comme thème "le végétal et l'eau", en lien avec la fontaine et les arbres situés au centre de la place. Ce projet citoyen bénéficie d'une enveloppe de 50 000 euros. L'idée est de marquer artistiquement l'entrée de la place, l'habiller, lui donner un peu de couleurs et l'égayer. Un travail similaire à celui fait aux cinq croisements de la rue Jeanne-d'Arc à Rouen. Au total 150m2 d'espace de jeu pour l'artiste.

"On utilise de la résine comme pour la rue Jeanne-d'Arc"

Nicolas Soulabail utilise des matériaux résistants pour que la fresque puisse durer dans le temps : "C'est de la résine à froid comme sur la rue Jeanne-d'Arc, c'est plus épais, c'est ce qu'on utilise pour les passages piétons donc plus résistant", affirme-t-il. Une matière durable mais plus difficile à manier : "On ne peut pas être très précis, ajoute-t-il, j'essaye de réaliser un dessin complexe parce qu'il faut qu'il soit riche mais assez simple pour qu'il soit réalisable."

Il emploie de la résine à froid. Une substance qui se met sur les passages piétons et qu'il a déjà manipulée pour la rue Jeanne-d'Arc.Il emploie de la résine à froid. Une substance qui se met sur les passages piétons et qu'il a déjà manipulée pour la rue Jeanne-d'Arc.

Un projet gardé secret

Nicolas Soulabail a commencé par faire les points de repère de la fresque à la craie mais il n'a pu dire à quoi elle allait ressembler : "Personne ne connaît le projet. On le garde secret." Il a seulement évoqué quelques détails : "Il va y avoir de la couleur, des références au marché, à l'eau, à la végétation et au fameux clos Saint-Martin", conclut-il.

Le résultat final sera visible au plus tard mercredi 5 novembre, en fonction des conditions météo.

Galerie photos
Il emploie de la résine à froid. Une substance qui se met sur les passages piétons et qu'il a déjà manipulée pour la rue Jeanne-d'Arc.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. L'artiste InkOj embellit une partie de la place Saint-Marc
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple