Rouen. L'artiste InkOj embellit une partie de la place Saint-Marc

Depuis lundi 3 novembre, Nicolas Soulabail réalise une fresque sur le sol de la place Saint-Marc de Rouen avec comme thème "le végétal et l'eau", en lien avec la fontaine et les arbres situés au centre de la place. Ce projet citoyen bénéficie d'une enveloppe de 50 000 euros. L'idée est de marquer artistiquement l'entrée de la place, l'habiller, lui donner un peu de couleurs et l'égayer. Un travail similaire à celui fait aux cinq croisements de la rue Jeanne-d'Arc à Rouen. Au total 150m2 d'espace de jeu pour l'artiste.

"On utilise de la résine comme pour la rue Jeanne-d'Arc"

Nicolas Soulabail utilise des matériaux résistants pour que la fresque puisse durer dans le temps : "C'est de la résine à froid comme sur la rue Jeanne-d'Arc, c'est plus épais, c'est ce qu'on utilise pour les passages piétons donc plus résistant", affirme-t-il. Une matière durable mais plus difficile à manier : "On ne peut pas être très précis, ajoute-t-il, j'essaye de réaliser un dessin complexe parce qu'il faut qu'il soit riche mais assez simple pour qu'il soit réalisable."

Il emploie de la résine à froid. Une substance qui se met sur les passages piétons et qu'il a déjà manipulée pour la rue Jeanne-d'Arc.

Un projet gardé secret

Nicolas Soulabail a commencé par faire les points de repère de la fresque à la craie mais il n'a pu dire à quoi elle allait ressembler : "Personne ne connaît le projet. On le garde secret." Il a seulement évoqué quelques détails : "Il va y avoir de la couleur, des références au marché, à l'eau, à la végétation et au fameux clos Saint-Martin", conclut-il.

Le résultat final sera visible au plus tard mercredi 5 novembre, en fonction des conditions météo.