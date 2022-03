Paris (AFP). Mondial-2018/Qualifs: le Portugal et la France cartonnent et se relancent

Le Portugal, vainqueur du trophée continental, et la France, étaient dans l'obligation de s'imposer face à des équipes bien plus faibles. D'autant que les deux avaient mal débuté leur campagne qualificative, par une défaite face à la Suisse pour le Portugal (2-0), par un triste nul au Belarus pour les Bleus (0-0).

Il faut dire que les Portugais devaient faire sans leur star, Cristiano Ronaldo, lors du premier match. Le Madrilène était de retour face à Andorre, et n'a pas manqué de le faire savoir: deux fois buteur lors des 4 premières minutes (2e, 4e), il a finalement signé un quadruplé (47e, 68e) après que Joao Cancelo eut déjà tué tout suspense en première période (44e). André Silva a conclu le récital (86e).

Ce carton plein, couplé à la défaite surprise de la Lettonie face aux Iles Féroé (2-0), relance le champion d'Europe dans le groupe B, même si la Suisse reste leader grâce à son succès acquis en toute fin de match face à la Hongrie (3-2).

Côté équipe de France, Antoine Griezmann s'est vu remettre le trophée du meilleur joueur de l'Euro avant le coup d'envoi du match, organisé au Stade de France où il avait disputé la finale du tournoi continental, trois mois plus tôt.

- Doublé de Gameiro -

Et la nouvelle coqueluche française s'est encore montrée décisive, tuant tout suspense avant la mi-temps en exploitant une malencontreuse relance dans l'axe de la défense bulgare, erreur immédiatement punie par une frappe clinique (38e).

De quoi sécuriser un succès nécessaire pour les Bleus, et de quoi soulager le Stade de France qui avait été cueilli à froid par l'ouverture du score bulgare dès la 6e minute, sur un penalty d'Alexandrov provoqué par Bakary Sagna.

Les autres buts français sont à mettre au crédit de l'ancien Marseillais Dimitri Payet (26e), et surtout du coéquipier de Griezmann à l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro. Ce dernier, qui n'avait pas été titularisé en Bleu depuis cinq ans, a remis la France dans le sens de la marche de la tête (23e) avant de convertir un caviar de Griezmann en seconde période (59e).

Dans leur groupe A, les Bleus se retrouvent ainsi à égalité de points avec la Suède, tombeuse du Luxembourg 1-0, et avec les Pays-Bas. Ces derniers ont en effet battu dans le même temps le Belarus 4-1 grâce notamment à un doublé du jeune Quincy Promes (15e, 31e). Ils affronteront l'équipe de France lundi à Amsterdam.

Enfin le match a priori le plus relevé de la soirée, entre la Belgique et la Bosnie, a tourné à la démonstration des premiers, vainqueurs 4-0. Les Diables rouges prennent la tête de leur groupe H en raison d'une meilleure différence de but que celle de la Grèce, qui a battu Chypre 2-0. Dans le dernier match de la soirée, l'Estonie a battu Gibraltar 4-0.