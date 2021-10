Hong Kong (AFP). Un dessin du Lotus Bleu de Tintin adjugé pour un million d'euros à Hong Kong

Un dessin rare de Tintin de l'auteur de bande-dessinée belge Hergé a été adjugé pour plus d'un million d'euros lundi lors d'une vente aux enchères à Hong Kong. Dessinée en noir et blanc, l??uvre est un original du volume "Le Lotus Bleu" paru en 1936 et montre le héros à houppette transporté en pousse-pousse dans une rue de Shanghai sous l'?il d'un policier. Elle a été achetée pour 9,6 millions de dollars hongkongais (1,1 million d'euros) par un collectionneur asiatique, a annoncé la maison de vente aux enchères française Artcurial. Ce dessin est le dernier original du "Lotus Bleu" encore en circulation, tous les autres étant la propriété de musées, selon Artcurial. "+Le Lotus Bleu+ est considéré par les experts comme l'album chef-d'?uvre d'Hergé", a assuré Eric Leroy, expert bande-dessinée chez Artcurial. "Le trait et le dessin d'Hergé étaient arrivés à maturité () C'était de plus inhabituel de parler de la Chine dans les années trente en Europe", a-t-il ajouté.

