Stockholm (AFP). Le Nobel de médecine à William Campbell, Satoshi Omura et Youyou Tu

Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement lundi à William Campbell, né en Irlande, au Japonais Satoshi ?mura et à la Chinoise Youyou Tu, découvreurs de traitements contre les infections parasitaires et le paludisme. William Campbell et Satoshi Omura sont récompensés ensemble pour "leurs travaux sur un nouveau traitement contre les infections causées par des vers" tandis que Youyou Tu est primée pour "ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre le paludisme", a indiqué le jury Nobel.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire