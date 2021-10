Stockholm (AFP). Prix Nobel: la médecine ouvre une saison marquée par les réfugiés

La médecine ouvre lundi la saison des prix Nobel, qui honore chaque automne chercheurs, écrivains et artisans de la paix, et cette année peut-être ceux qui ont aidé les réfugiés à trouver une vie meilleure. Deviner qui obtiendra la prestigieuse récompense, créée selon les voeux du savant, entrepreneur et philanthrope suédois Alfred Nobel (1833-1896), reste un exercice périlleux. Le quotidien de référence stockholmois Dagens Nyheter (DN) veut croire en un peu plus de parité entre les sexes. "Cette année les comités Nobel en sciences sont dirigés par des femmes. On entend aussi un nombre inhabituel de noms féminins dans les spéculations", écrivait-il dimanche. En médecine et physiologie, prix attribué à 09H30 GMT à Stockholm, les journalistes scientifiques de la radio publique suédoise SR sont convaincus des chances de leur compatriote Svante Pääbo, spécialiste de paléogénétique, l'étude de l'ADN de nos lointains ancêtres. D'autres généticiens sont selon eux sur les rangs, comme l'Américain Jeffrey Gordon, qui a étudié le génome de notre système microbien, ou encore la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna, avec leurs techniques prometteuses de modification du génome. DN voit comme "favori" le psychiatre américain Karl Deisseroth, qui a réussi à "éteindre et allumer" des cellules du cerveau. Mardi vient le tour de la physique. DN verrait volontiers une troisième femme au palmarès, l'Américaine Deborah Jin, qui explore les environs du zéro absolu (la température la plus froide possible, -273°C). SR penche pour l'astronome américaine Vera Rubin. Mercredi, en chimie, la radio imagine le sacre de l'électrochimie avec l'Américain John Goodenough, dont les travaux ont permis les piles rechargeables, ou de la chimie organique avec le Suédois Per Siegbahn. - L'actualité, bonne ou mauvaise conseillère ? - En littérature jeudi (date qui reste à confirmer), après la Canadienne Alice Munro en 2013 et le Français Patrick Modiano en 2014, le prix pourrait aller à une femme comme la Bélarusse Svetlana Alexievitch ou l'Américaine Joyce Carol Oates. Le prix a des centaines de prétendants qui représentent la diversité de la production mondiale contemporaine, auteurs célèbres comme le romancier japonais Haruki Murakami ou plus confidentiels comme le Somalien Nuruddin Farah. Vendredi l'attention se déplacera à Oslo, où siège le jury du prix Nobel de la paix. Le comité norvégien pourrait écouter l'actualité, bonne ou mauvaise conseillère selon les années, qui lui dicte d'attribuer le prix à une institution ou une personne ayant atténué la souffrance de ceux qui fuient les guerres et les régimes autoritaires. "Il y a vraiment une forte probabilité qu'il aille à quelqu'un qui aide les gens en fuite", dit à l'agence de presse TT la présidente de l'association pacifiste suédoise Svenska Freds, Anna Ek. Le nom d'une femme circule, l'une des plus puissantes au monde, la chancelière allemande Angela Merkel, pour son insistance à ouvrir son pays aux demandeurs d'asile. Mais il y en a d'autres, comme le prêtre érythréen Mussie Zerai ou la maire de l'île italienne de Lampedusa, Giusi Nicolini. À moins que ce ne soit l'année du Dr Denis Mukwege, qui soigne les femmes violées en République démocratique du Congo. La saison s'achève le 12 octobre avec le prix d'économie. Il n'a connu qu'une seule lauréate, et s'il en veut une deuxième le jury pourrait songer aux Américaines Claudia Goldin, qui travaille sur les inégalités, et Anne Krueger, spécialiste des rentes et militante du libre-échange. Chaque prix Nobel est doté de huit millions de couronnes suédoises (près de 855.000 euros), à partager entre lauréats s'il y en a plusieurs.

