Paris (AFP). Écologistes!: la naissance officielle après le divorce d'avec EELV

François de Rugy, Jean-Vincent Placé et d'autres démissionnaires d'Europe Écologie - Les Verts (EELV) ont officiellement lancé samedi leur parti, Écologistes!, qui revendique son alliance avec le Parti socialiste au nom d'une "écologie responsable". Une nouvelle députée écologiste, Véronique Massonneau, a annoncé son départ d'EELV pour rejoindre Écologistes! lors de cette réunion fondatrice devant 350 personnes, d'après les organisateurs, dans une annexe de l'Assemblée nationale. La députée de la Vienne emboîte le pas au député François de Rugy, désigné président d?Écologistes!, et au sénateur Jean-Vincent Placé, qui ont démissionné fin août d'EELV dénonçant sa "dérive gauchiste" et ses alliances avec la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. La députée Barbara Pompili, qui a annoncé cette semaine qu'elle quittait EELV, n'a pour l'instant pas rejoint le nouveau parti. M. Placé a annoncé à la presse des alliances avec le PS aux régionales des 6 et 13 décembre en Alsace-Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes-Auvergne, des négociations en Ile-de-France: "Nous avons des discussions dans l'ensemble du pays". M. Placé a écarté toute candidature Écologistes! à l'élection présidentielle de 2017, critiquant implicitement l'éventuelle candidature de l'ex-ministre EELV Cécile Duflot: "On ferait 1,5/2%. A l'arrivée, c'est l'écologiste qui aurait divisé la gauche et permis l'élection du candidat de droite". "Le PS n'est ni le diable ni le bon Dieu. C'est un partenaire. Il y en a marre de cette diabolisation du PS. Nous voulons être au c?ur de la future +alliance populaire+ que nous appelons de nos v?ux", a-t-il ajouté, reprenant l'expression du Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, dont il soutient également le "référendum sur l'unité de la gauche" mi-octobre. "Demain, si Chantal Jouanno ou Jean-Louis Borloo veulent frapper à la porte, ils sont bienvenus", a ajouté M. Placé, mentionnant deux ex-ministre de Nicolas Sarkozy. "J'ai envie de dire à Denis (Baupin) () peut-être un jour Emma (Cosse) que nous les accueillerons les bras ouverts le jour où ils viendront", a déclaré M. de Rugy, évoquant le vice-président EELV de l'Assemblée et la secrétaire nationale d'EELV, tête de liste EELV en Ile-de-France. Écologistes! a commandité un sondage au nouvel institut Elabe allant dans le sens de sa stratégie: l'écologie politique doit "plutôt chercher à participer aux responsabilités" (83% de oui), il faut réconcilier l'écologie et l'entreprise (82%) (sur 1.002 personnes interrogées). Écologistes! est une composante de l'Union des écologistes (UDE) avec le Front démocrate, qui a annoncé une alliance avec le PS en Provence-Alpes Côte d'Azur. Jusqu'à présent présidents des groupes parlementaires écologistes à l'Assemblée et au Sénat, Barbara Pompili, François de Rugy et Jean-Vincent Placé restent dans ces groupes où cohabitent des élus EELV, Écologistes! et sans parti.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire