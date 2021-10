Roseburg (Etats-Unis) (AFP). Tuerie sur un campus américain: 10 morts, colère d'Obama

Un homme a abattu dix personnes dans une université de l'Oregon, l'un des pires massacres des dernières années aux Etats-Unis, provoquant la colère du président Barack Obama contre "une chose devenue banale". Le tireur visait en particulier les chrétiens, d'après le témoignage d'une étudiante. Jeudi soir, une veillée aux chandelles à Roseburg (nord-ouest du pays) a rassemblé des dizaines de personnes venues prier, souvent en larmes, au-dessus de bougies, certaines formant les initiales UCC de l'Umpqua Community College. Enfants, adolescents, couples ou personnes âgées priaient, pleuraient, déposaient fleurs et mots d'hommage aux victimes. Le périmètre du campus, fermé jusqu'à lundi, était toujours scellé par la police tard dans la nuit. "Pour l'instant, nous pouvons confirmer 10 morts" et sept blessés dont certains graves, a déclaré le shérif du comté local John Hanlin. Le tireur est mort après "un échange de coups de feu" avec les forces de l'ordre, a-t-il ajouté. La police, qui n'a pas encore révélé le nom des victimes, fera son prochain point d'information vendredi à 10H00 (17H00 GMT) et l'hôpital de la ville, le Mercy Medical Center, à 06H00. Selon des sources citées par CBS News, "quatre armes - plusieurs pistolets et un fusil - ont été retrouvées sur les lieux de la fusillade". "Nos pensées et nos prières ne sont pas suffisantes", a lancé le président Obama, le visage fermé, en colère, appelant une nouvelle fois le Congrès à légiférer pour mieux encadrer l'utilisation des armes à feu. "C'est devenu une chose banale", a-t-il déploré, "nous sommes devenus insensibles à cela. Il ne doit pas être aussi facile que cela pour quelqu'un qui veut infliger du mal aux autres de mettre la main sur un fusil". "A chaque fois qu'un drame comme celui-ci se produira, je répéterai () que nous devons changer nos lois", a-t-il conclu. - Etudiants paniqués - D'après un homme dont la fille a été blessée interrogé par CNN, que le tireur avait ordonné aux étudiants de se lever s'ils étaient chrétiens, avant de tirer sur eux. "Il disait : +Bien, parce que si vous êtes chrétien vous allez voir Dieu dans juste une seconde+", a déclaré Stacy Boylan à la chaîne. Sa fille a survécu en faisant le mort et a expliqué à son père que le tireur avait fait irruption dans la salle de classe et avait tiré sur l'enseignant à bout portant. "J'étais dans la classe d'à côté de celle où le tireur" se trouvait, a témoigné une étudiante, Cassandra Welding, sur CNN. En entendant des coups de feu, "tous les étudiants dans la classe se sont jetés sous les bureaux et une femme, une de mes camarades de classe, a été voir ce qu'il se passait, a ouvert la porte et malheureusement le tireur a tiré sur elle". Les étudiants paniqués ont alors fermé la porte, éteint la lumière et appelé la police et leurs familles, tentant de se protéger avec "nos sacs, chaises, tout ce qu'on pouvait trouver au cas où il entre", a poursuivi Cassandra Welding. "C'est une tragédie qui va marquer notre communauté longtemps. On ne va plus pouvoir faire confiance aux gens", estimait Missy, 39 ans, devant l'hôpital. Plusieurs médias américains ont identifié le tueur comme Chris Harper Mercer, 26 ans. Il ne serait pas étudiant à l'université, et ses motivations sont encore inconnues. Vers minuit (07H00 GMT), des policiers étaient en train d'interdire l'accès à l'appartement présumé du tireur avec du ruban jaune de sécurité.

