Washington (AFP). Obama sur les armes à feu: Notre inaction est une décision politique

Le président américain Barack Obama a estimé vendredi que l'inaction des Etats-Unis en matière de régulation sur les armes à feu constitue une "décision politique", au lendemain d'une nouvelle fusillade sur un campus universitaire qui a fait dix morts. Pour convaincre ses adversaires républicains qui contrôlent le Congrès et sont "uniformément opposés" à toute réforme sur le contrôle des armes, "je vais parler de cela de manière régulière () et politiser cela car notre inaction est une décision politique", a fustigé M. Obama lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Jeudi, Chris Harper Mercer, un jeune homme 26 ans a ouvert le feu sur le campus de l'université d'Umpqua dans l'Oregon (nord-ouest), faisant neuf morts et une vingtaine de blessés avant d'être abattu par les policiers. Quelques heures plus tard, le président Obama s'exprimait avec colère sur cette énième fusillade qui a endeuillé les Etats-Unis, dénonçant une "routine". C'était la quinzième fois qu'il s'exprimait après un pareil événement. "Si nous pensons que cela est normal, alors nous devons l'assumer. Je ne pense pas que ce soit normal. Je pense que c'est anormal. Je pense que nous devons changer cela. Mais je ne peux pas le faire tout seul", a encore martelé le président Obama dans un nouvel appel à légiférer sur cette question qui empoisonne la société américaine depuis des décennies.

