Pour ses 30 ans, la police municipale de Caen ouvre ses portes

Jusqu’à 18h ce samedi 26 septembre, la police municipale présente toutes les facettes de son travail aux citoyens. Créé en 1985, ce service de la ville veille sur les caennais depuis 30 ans. Le maire, Joël Bruneau a souhaité présenter ce travail, afin de mieux comprendre les policiers municipaux.

“Les prérogatives de la police municipale ont changé. Nous ne sommes plus là uniquement pour mettre des PV de stationnement et faire traverser les enfants devant les écoles. Nous sommes aussi là pour effectuer de la surveillance et même des interpellations“ affirmait Robert La Rocca, directeur de la police municipale. Voitures et motos de patrouilles, équipements personnels, informations sur le recrutement, tout y est présenté.



Pratique.

Ce samedi 26 septembre, jusqu’à 18 h, salle du scriptorium à l’hôtel de ville de Caen.

Démonstrations de techniques professionnelles à 14 h, 16 h et 17h30