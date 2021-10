Chemin Vert : une nouvelle salle d'animation culturelle ouvre ses portes

Destinée à accueillir des projets qui mettent en relation des artistes et leur public, "le Sillon" héberge aussi des ateliers et permet l'organisation d'activités scolaire et extra-scolaire. Par la suite, des expositions, des répétitions ouvertes au public et des rencontres entre les artistes et les spectacteurs seront organisés : "Cela permettra au public de découvrir le monde du spectale et aux équipes d'avoir un retour ", souligne Jérôme Demoulin, directeur de la MJC de Caen Chemin-Vert.



Financé par la ville de Caen et l'Europe, le coût des travaux de la salle s'élève à 2,5 millions d'euros. La première compagnie d'artiste, la compagnie Silenda, s'y est installée lundi 26 janvier, pour donner une représentation le 6 février prochain, à 19h. L'inauguration de la salle, elle, aura lieu le samedi 21 février de 15h à 17h, avec une déambulation chorégraphique organisée dans le quartier du Chemin Vert. Déambulation qui aura lieu avec la participation des habitants.



Pratique. Le Sillon : 1 rue d'Isigny, Caen (à coté de la MJC)

Site web : www.mjc-cheminvert.fr