Paris (AFP). Le chômage atteint un nouveau record en France mais le gouvernement convaincu qu'il réussira

Myriam El Khomri mesure l'ampleur de la tache: pour le baptême du feu de la nouvelle ministre du Travail, le chômage a atteint un nouveau record en août avec 3,57 millions de demandeurs d'emploi en métropole. Manuel Valls a reconnu que ces chiffres étaient "mauvais". Mais le Premier ministre, qui était invité de l'émission "Des paroles et des actes" sur France 2, s'est dit convaincu que le gouvernement allait "réussir" à faire baisser le chômage. "Il faut davantage se mobiliser, davantage réformer, se demander pourquoi il y a 300.000 emplois qui ne sont pas pourvus (). Mais, moi, j'ai une conviction, c'est que nous allons réussir parce que nous avons posé le bon diagnostic: le manque de compétitivité dont notre pays et nos entreprises souffrent depuis dix ans", a déclaré Manuel Valls. Il a notamment mis en avant la réforme du code du travail pour "sortir" le marché du travail de sa "rigidité". Après une pause en juillet, 20.000 chômeurs supplémentaires (+0,6%) ont été enregistrés le mois dernier, la plus forte hausse depuis avril. L'augmentation est moins nette en incluant les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite: +0,2%, à 5,42 millions. L'indicateur atteint des sommets en comptant l'outre-mer: 3,84 millions de chômeurs (+4,4% sur un an) et 5,73 millions petite activité incluse. Myriam El Khomri, arrivée rue de Grenelle début septembre, a appelé dans un communiqué à analyser ces chiffres "avec prudence". "Seule la tendance compte", a-t-elle fait valoir, rappelant la "baisse en juillet et une stabilisation en juin". Elle a, en outre, noté "un point positif" : les chômeurs de moins de 25 ans, dont le nombre recule "pour le troisième mois consécutif". La baisse est toutefois minime en août, avec 700 jeunes demandeurs en moins (-0,1%), et la tendance reste mal orientée sur un an (+0,4%). A l'inverse, la situation des seniors se dégrade fortement (+1,4% sur un mois, +9,4% sur un an). Le chômage de longue durée continue, lui aussi, de faire tache d'huile: 2,4 millions de demandeurs d'emploi, petite activité comprise, sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an (+0,5% sur un mois). Pire, le chômage de très longue durée (plus de trois ans) explose: +18,6% sur un an. - 'J'y crois' - "La croissance n'est pas assez forte pour créer suffisamment d'emplois. D'autant qu'on a encore des sureffectifs dans les entreprises, qui n'ont pas de raison d'embaucher", analyse Bruno Ducoudré, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Pour les économistes, une croissance de 1,5% minimum en moyenne annuelle est nécessaire. L'exécutif ne prévoit que 1% en 2015. Au-delà de quelques bonnes surprises ponctuelles, aucun organisme ne prévoit donc de recul du chômage si tôt. L'Insee table sur une légère hausse du taux de chômage à 10,1% (+0,1 point) d'ici à fin 2015. "On peut espérer que le prix du pétrole très bas sera un facteur d'amélioration de l'activité". Sinon, "le marché du travail risque d'être triste", commente Philippe Waechter (Natixis). Le président François Hollande, qui promettait en début de mandat une "inversion de la courbe" en 2013, a repoussé l'échéance à 2016: sans "baisse crédible" du chômage l'année prochaine, le chef de l?État assure qu'il ne briguera pas de second mandat en 2017. Depuis son élection, Pôle emploi a recensé près de 650.000 chômeurs supplémentaires. Myriam El Khomri refuse de se fixer un horizon: "Mon ministère ne sera pas celui des pronostics".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire