Paris (AFP). Chômage: Pôle emploi publie ses derniers chiffres de 2015

Ces derniers mois, l'indicateur de Pôle emploi a connu de fortes variations, alternant les baisses et les hausses. Après une forte hausse en octobre (+42.000 en métropole), le nombre de chômeurs a baissé de 15.000 en novembre. A la fin du mois, Pôle emploi recensait 3,57 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité), 5,74 millions en comptant l'Outre-mer et les inscrits exerçant une activité. Les chiffres de décembre confirmeront-ils la baisse observée en novembre ? Deux mois consécutifs de baisse, ce serait une série inédite depuis fin 2010. Quoi qu'il en soit, sauf coup de théâtre, l'année 2015 devrait être moins mauvaise que les précédentes. Sur les 11 premiers mois de l'année, Pôle emploi a vu affluer 74.100 chômeurs supplémentaires en métropole, après 189.000 en 2014 et 178.500 en 2013 en années pleines. Mais un voyant reste au rouge vif: le chômage de longue durée. Fin novembre, 2,45 millions de demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, un chiffre en hausse de 9,7% sur un an. Le gouvernement veut combattre ce fléau par la formation professionnelle. Il va mobiliser un milliard d'euros, dans le cadre de son plan "d'urgence" pour l'emploi, pour permettre à 500.000 chômeurs supplémentaires de se former aux métiers d'avenir (numérique, environnement...) ou aux métiers en pénurie de main d??uvre. Ce dispositif, qui ambitionne de doubler le nombre de chômeurs en formation, ciblera les moins qualifiés. Mais beaucoup, à droite et parmi les partenaires sociaux, y voient une stratégie pour faire baisser artificiellement les chiffres du chômage. Lorsqu'ils entrent en formation, les chômeurs passent en effet de la catégorie A des chiffres de Pôle emploi, très commentée, à la catégorie D, qui échappe généralement aux radars médiatiques. - L'emploi, 'seule question qui vaille' - Le "plan 500.000" est complété par une nouvelle prime à l'embauche pouvant aller jusqu'à 4.000 euros sur deux ans, censée inciter les PME à recruter des chômeurs peu qualifiés en contrat durable (CDI ou CDD de plus de six mois). Le ministère du Travail en attend 50.000 créations d?emplois. A plus long terme, l'exécutif mise également sur la réforme du Code du travail, que la ministre du Travail Myriam El Khomri présentera le 9 mars en Conseil des ministres, pour débloquer la situation. En donnant plus de souplesse aux entreprises, notamment sur la question sensible des 35 heures, "c'est bien la compétitivité et la création d'emplois que nous visons", a répété Myriam El Khomri mardi lors des questions au gouvernement. Le gouvernement compte aussi sur les partenaires sociaux, qui vont bientôt renégocier les règles de l'assurance chômage, pour l'aider dans sa tâche. François Hollande et Manuel Valls ont tous deux appelé les syndicats et le patronat à "tout faire" pour favoriser le "retour à l'emploi". L'emploi est "la seule question qui vaille, au-delà de la sécurité des Français", martelait le président à la mi-janvier en présentant son plan "d'urgence". Le chef de l?État a souvent dit qu'il n'aurait pas la légitimité pour briguer un second mandat en 2017 sans baisse "crédible" du chômage en 2016. Sa ministre du Travail pense justement que "la courbe du chômage s'inversera en 2016". Mais le gouvernement annonçait déjà une telle inversion en 2013 et les Français, eux, n'y croient plus, selon de récents sondages. Depuis l'élection de François Hollande, on recense 651.600 chômeurs supplémentaires, après les 783.300 du mandat de Nicolas Sarkozy.

