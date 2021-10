Comme on est (un peu) chauvin, et que l'on aime beaucoup les ornais qui gagnent, on surveillera particulièrement la division « Super 1600 » où Laurent Chartrain est en tête de classement, mais en bagarre avec les Twingo du team Olyméca.

Mais Chartrain a l'avantage de jouer à domicile sur un circuit qu'il connaît comme sa poche !