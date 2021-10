Paris (AFP). Le biologiste Eric Karsenti médaille d'or 2015 du CNRS

La médaille d'or 2015 du CNRS, l'une des plus prestigieuses distinctions scientifiques françaises, a été décernée au biologiste cellulaire Eric Karsenti, à l'initiative de l'expédition Tara chargée de cartographier les océans, a annoncé mercredi l'organisme public de recherche. Depuis 1954, cette médaille distingue chaque année l'ensemble des travaux d'une personnalité scientifique qui a "contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française". Plusieurs de ses lauréats ont été ensuite récompensés par un Nobel. La carrière d'Eric Karsenti, 67 ans, directeur de recherche émérite au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), a été marquée "par des découvertes majeures sur la régulation du cycle cellulaire", c?est-à-dire les mécanismes permettant aux cellules de se diviser, souligne le CNRS. Le chercheur l'a effectuée en grande partie au Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) de Heidelberg (Allemagne). Le scientifique a également été un pionnier des approches interdisciplinaires en biologie cellulaire. Sa démarche a été mise en pratique au département de biologie cellulaire et biophysique qu'il a fondé en 1996 puis dirigé au sein de l'EMBL. - Un passionné de navigation - Passionné de navigation, Eric Karsenti, crinière et barbe blanche, a été le directeur scientifique de l'expédition Tara Océans (2009-2013) qui a livré cette année ses premiers résultats. "Je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette médaille d'or. Je suis content de la reconnaissance par mes pairs de mon travail", a déclaré à l'AFP Eric Karsenti. "Ce que j'ai fait avant Tara Océans m'intéresse tout autant", a tenu à préciser le chercheur, déjà lauréat de la médaille d'argent du CNRS. "Tara Océans est une aventure scientifique extraordinaire. Nous avons cherché l'interdisciplinarité. L'idée était d'essayer d'aborder des questions très complexes pour réussir à comprendre", a souligné le biologiste. "J'espère que cette médaille récompense la compréhension. On parle trop souvent de recherche technologique. Mais la recherche fondamentale permet de connaître et de comprendre. En ce sens elle sert plus que les choses qui servent à quelque chose". Né le 10 septembre 1948 à Paris, Eric Karsenti débute à l'Institut Pasteur où il soutient sa thèse d'Etat en 1979. Recruté en 1976 par le CNRS, il est détaché à l'université de Californie à San Francisco au début des années 1980. Il rejoint ensuite le département de biologie cellulaire de l'EMBL de Heidelberg. En 1996, soucieux de développer l'interdisciplinarité, il crée le département de biologie cellulaire et de biophysique de l'EMBL, l'un des premiers centres au monde associant biologistes et physiciens. Eric Karsenti est actuellement affecté à l'Institut de biologie de l'Ecole normale supérieure. Avec son physique de loup de mer, Eric Karsenti s'est retrouvé sous les projecteurs avec l'expédition Tara Océans qu'il a montée pour mieux saisir le rôle clef de la vie microscopique des océans. Pour cela, il s'est entouré d'une équipe internationale interdisciplinaire de haut niveau. De 2009 à 2013, Tara Oceans a collecté 35.?000 échantillons de plancton. Les premiers articles, publiés en mai dans la revue américaine Science en mai 2015, ne sont qu'un début. Les analyses vont "durer encore quatre à cinq ans", précise M. Karsenti. Les derniers lauréats de la médaille d'or sont Gérard Berry, informaticien en 2014; Margaret Buckingham, biologiste du développement en 2013; Philippe Descola, anthropologue en 2012; Jules Hoffmann, biologiste en 2011 (Prix Nobel de médecine la même année); Gérard Férey, chimiste, en 2010; Serge Haroche, physicien, en 2009 (Prix Nobel de Physique en 2012).

