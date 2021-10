Top Culture France de la semaine du 24 mars

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, voici les singles les plus achetés par les français :

n°1 Jenifer Lopez « On the floor » +1

n°2 The Black eyed peas « Just can't get enough » +4

n°3 Colonel Reyel « Toutes les nuits» -2



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Les enfoirés « Dans l'oeil des enfoirés » =

n°2 Nolwenn Leroy « Bretonne » =

n°3 IZ « Alone in iz world » +3

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°1 « Indignez vous » de Stéphane Hessel =

n°2 « L'appel de l'ange » de Guillaume Musso NOUVEAU

n°3 « La délicatesse » de David Fouenkinos =



Pour les jeux vidéo sur console, Pokémon est toujours au top:

1. Pokémon version blanche (DS) =

2. Pokémon version noire (DS) =

3. Call of duty Black Ops (PS3) +1



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 «Le rite » passe de la 1ère à la 3ème place.

n°2 Nouveauté à la 2ème place, « World invasion : Battle Los Angeles ». Le film de science fiction avec une invasion de la Terre a fait plus de 300 000 entrées.

n°1 C’est le film de Cédric Klapisch qui décroche la médaille d'or cette semaine. Pour sa 1ère semaine, la comédie sociale « Ma part du gâteau » a rassemblé plus de 500 000 personnes.