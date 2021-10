New York (AFP). US Open: nouvel horaire pour le début de la finale messieurs

La finale de l'US Open entre le N.1 mondial Novak Djokovic et Roger Federer ne débutera pas dimanche avant 18h00 locales (lundi 00h00 françaises) à cause de la pluie, ont annoncé les organisateurs. L'horaire a été modifié à plusieurs reprises, repoussé de quart en quart d'heure avant que les organisateur ne le repoussent à 18h00. La finale très attendue entre les deux meilleurs joueurs du monde devait initialement débuter à 16h00 locales, mais la météo s'est détériorée peu avant. Les prévisions, pessimistes jusqu'à samedi soir, s'étaient nettement améliorées et balayaient l'hypothèse de précipitations dimanche à la mi-journée. Elles restent largement optimistes pour la soirée de dimanche à New York.

