New York (AFP). US Open: la finale messieurs retardée par la pluie

La finale de l'US Open entre le N.1 mondial Novak Djokovic et Roger Federer ne débutera pas avant 16h45 locales (22h45 françaises) à cause de la pluie, ont annoncé dimanche les organisateurs. L'horaire fixé dans un premier temps était de 16h30 et pourrait encore être reculé. La finale très attendue entre les deux meilleurs joueurs du monde devait débuter à 16H00 locales, mais la météo s'est détériorée peu avant. Les prévisions, pessimistes jusqu'à samedi soir, s'étaient nettement améliorées et balayaient l'hypothèse de précipitations dimanche à la mi-journée. Elles restent largement optimistes pour la fin d'après-midi et la soirée de dimanche à New York.

