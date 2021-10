Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le tournoi de double messieurs de l'US Open en battant l'Australien John Peers et le Britannique Jamie Murray 6-4, 6-4, samedi. Mahut et Herbert, finalistes de l'Open d'Australie en janvier, sont la première paire française sacrée en double à Flushing Meadows.

