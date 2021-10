Paris (AFP). Météo: 14 départements placés en vigilance orange orages et pluie-inondation

Météo France a étendu à quatorze départements sa vigilance orange pour des orages susceptibles d'être violents dans le centre-est et le sud du pays, et qui pourront être accompagnés de fortes précipitations pouvant entraîner des inondations. Deux nouveaux départements ont été placés samedi en vigilance orange orage, et ce jusqu'à dimanche: les Bouches-du-Rhône et le Var. L'alerte touche également depuis vendredi le Gard, l'Hérault, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, la Loire, le Rhône, l'Ardèche, la Lozère, le Tarn et la Haute-Loire. Sur le Languedoc et les Cévennes, les pluies étaient en train de s'intensifier. Il est déjà tombé de 20 mm à 50 mm sur le relief cévenol dans les 6 dernières heures, a souligné Météo France. Les fortes pluies et orages vont traverser l'est de Midi-Pyrénées, l'Auvergne et le Lyonnais samedi après-midi et en soirée. De même, de fortes rafales de vent et de la grêle "sont possibles localement sous les orages les plus violents". Les orages pourront aussi être localement forts, avec de fortes rafales, de l'ordre de 80 km/h, accompagnées de chute de grêle, notamment près des départements du Tarn, de l'Aveyron et du Cantal. L'organisme météorologique prévoit d'ici dimanche matin de relever "entre 100 et 150 mm" d'eau par endroits, avec des pointes à 200 voire 250 mm près de reliefs. Il annonce toutefois une accalmie temporaire sur le Languedoc en seconde partie de nuit de samedi à dimanche et dimanche matin, avant une reprise progressive de pluies orageuses dimanche après-midi, "qui s'accentueront même dimanche soir". En prévision de ces intempéries, la ville et la métropole de Montpellier ont annoncé dès vendredi soir une série de mesures préventives, parmi lesquelles la fermeture, samedi, du théâtre municipal Jean Vilar, l'annulation de plusieurs marchés dimanche ou la fermeture, pendant tout le week-end, des parcs et jardins de la ville. En fonction de l'évolution des conditions, des décisions seront aussi prises quant à l'ouverture ou non d'autres équipements sportifs et culturels.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire