Paris (AFP). Météo: 12 départements placés en vigilance orange orages et pluie-inondation

Douze départements ont été placés samedi en vigilance orange pour des orages susceptibles d'être violents et qui pourront être accompagnés de fortes précipitations pouvant entraîner des inondations, a annoncé Météo-France. Le Gard et l'Hérault avaient été placés en vigilance orange dès vendredi. L'alerte a été étendue à 10 autres départements: Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, Loire, Rhône, Ardèche, Lozère, Tarn et Haute-Loire L'alerte qui prévoit un début du phénomène samedi vers 12H00 est valable jusqu'à dimanche 21H00 au plus tôt. Selon Météo-France, les pluies et orages ont débuté sur le nord de l'Aquitaine, les Charentes, le sud du Poitou. Il est tombé 26 mm en 3 heures au Blayais (33), 15 mm à St Gervais (17). Selon les prévisionnistes, le temps va devenir bien agité sur une grande partie de la France. D'autre part, les orages pourront être localement forts à partir de l'après-midi, accompagnés de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 km/h et de chute de grêle, notamment près des départements du Tarn, de l'Aveyron et du Cantal. En prévision de ces intempéries, la ville et la métropole de Montpellier ont annoncé dès vendredi soir une série de mesures préventives, parmi lesquelles la fermeture, samedi, du théâtre municipal Jean Vilar en raison de sa proximité avec la Mosson, l'annulation de plusieurs marchés dimanche ou la fermeture, pendant tout le week-end, des parcs et jardins de la ville. En fonction de l'évolution des conditions, des décisions seront aussi prises quant à l'ouverture ou non d'autres équipements sportifs et culturels.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire