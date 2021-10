Nicolas Mayer-Rossignol : "Je veux porter le renouveau de la Normandie"

Pour le projet, il faudra passer son tour. "Aujourd'hui, nous présentons un bilan. Ensuite viendra le temps du projet", évacue Nicolas Mayer-Rossignol. Le bilan, selon le président de la Région Haute-Normandie, est bien sûr positif : "Nous sommes une région bien gérée, la mieux gérée de France", assure-t-il. Sur quoi s'appuie l'élu pour oser une telle affirmation ? Sur le chiffre de la dette : "Nous avons une dette raisonnable, à hauteur de 129€ par habitant quand elle est de 23 000€ à l'échelle nationale. Cette dette, nous pouvons la rembourser en totalité en moins d'un an." De cette faible dette découlerait une capacité d'investir qui ferait de la Région "le premier investisseur public du territoire".

"Sortir des campagnes électorales à l'ancienne"

Si Nicolas Mayer-Rossignol et les autres candidats (Laurent Beauvais l'est dans l'Orne, Raphaël Chauvois dans le Calvados, Marc-Antoine Jamet dans l'Eure, Stéphane Travert dans la Manche) n'ont pas encore présenté leur projet, la tête de liste veut une campagne renouvelée. "Je veux sortir de la campagne électorale à l'ancienne. Aujourd'hui, nous avons des élus en poste depuis 30 ans qui, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, sont toujours là. Les Normands ne veulent plus de ceux-là." Et le candidat de rajouter qu'il veut "porter le renouveau de la Normandie dans son développement comme dans la façon de faire de la politique. Je veux une campagne plus directe, plus réactive".

Une campagne de terrain

Directe, cette campagne devra l'être. Il ne reste en effet qu'à peine plus de deux mois pour convaincre les électeurs. Et Nicolas Mayer-Rossignol devra séduire les Bas-Normands, qu'ils le connaissent moins. Lui compte sur sa présence sur le terrain et sur les candidats de ces territoires, "des élus de terrain, présents partout".

Suffisant pour battre Hervé Morin, à la notoriété nationale déjà acquise ? Alors que les cinq départements sont désormais acquis à la droite depuis mars dernier, la tendance n'est pas à un succès socialiste. Mais, en bon tennisman, Nicolaa