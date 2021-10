Vie étudiante : dans les coulisses de la future Résidence du Bois à Mont-St-Aignan (diaporama)

La pièce semble petite. Sa surface fait 9m². Mais grâce à un ameublement astucieusement élaboré, elle offre un confort optimal et est pleinement fonctionnelle. « L’objectif, c’est d’intégrer l’ameublement pour libérer un maximum d’espace », présente Fabrice Laurent, architecte du projet chez l’Atelier Rouennais d’Architecture.

Visite

Ainsi, un placard renferme un petit frigidaire et une penderie, deux tiroirs sont glissés sous le lit. Un bureau avec une caisse permettant de ranger un four micro-onde, une salle d’eau avec lavabo, WC et douche : « L’esprit cabine [de bateau] est totalement revendiqué », ajoute Fabrice. La résidence intégrera 592 chambres de 9m² et 26 chambres adaptées de 18m² pour les étudiants à mobilité réduite.

« Résidence de qualité »

En plus des chambres, dix salles de travail et deux salles de réunions seront créées, ainsi qu’une salle à manger commune à chaque étage et une salle de musique insonorisée rez-de chaussée. « Nous voulons que les étudiants aient une vie collective riche, affirme Renaud Poix, directeur du CROUS de Rouen. Le site du Bois sera une résidence de qualité ».

Les travaux

Le coût de la réhabilitation énergétique et fonctionnelle de la résidence s’élève à 15 millions d'euros. Cinq millions sont apportés par Habitat 76, qui assure la maîtrise d’ouvrage. Cette somme sera remboursée par le CROUS dans le cadre de sa redevance. Les travaux démarrent ce vendredi 11 septembre et devraient s’achever au second trimestre 2017.

Pratique. Pour plus d’informations sur le logement étudiant, contacter le CROUS, 135 Bd de l’Europe à Rouen, téléphone : 02 32 08 50 00

Voir ci-dessous le diaporama avec l'aimable autorisation de l'Atelier Rouennais d'Architecture.