New York (AFP). US Open: le Français Mannarino si proche de l'exploit

Pendant deux heures, Adrian Mannarino en a fait voir de toutes les couleurs au N.3 mondial Andy Murray qui a fini par arracher son billet pour le 3e tour de l'US Open, jeudi. Dès le premier jeu, Mannarino a montré à son adversaire, vainqueur de quatre titres en 2015 et finaliste de l'Open d'Australie, qu'il n'était pas venu pour faire de la figuration: il lui a d'emblée pris son service. "Quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner, je suis un compétiteur", a insisté, après coup, "Manna" qui s'est finalement incliné 5-7, 4-6, 6-1, 6-3, 6-1. A deux sets à zéro, Murray a commencé à trouver les bons réglages face à la patte de gaucher du Français qui, de son côté, a vu sa confiance et sa concentration légérement s'étioler. "Dans un match en Grand Chelem, contre ce genre de joueurs, ce n'est jamais fini, c'est là où on voit la différence entre eux et nous", a regretté le 35e mondial. "J'ai réussi à le faire douter, c'était plutôt bien parti, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un coup de mou ou une baisse de concentration. J'ai perdu, peu importe la manière. Le sentiment qui prédomine, c'est la déception", a-t-il conclu. - Quatre Français au 3e tour - Nicolas Mahut s'est lui aussi incliné: même si son vainqueur, l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez, n'a pas le palmarès de Murray, son élimination en quatre sets (6-4, 6-2, 6-7 (4/7), 6-1) n'est pas une surprise. "Au niveau du jeu, des intentions, je suis sur la bonne voie, mais j?avais une occasion d?aller au 3e tour, je n?ai pas su la saisir", a regretté le 64e mondial qui a souffert de la chaleur étouffante (34°C) de Flushing Meadows. Mahut va se concentrer sur le tournoi de double où il a, avec Pierre-Hugues Herbert, un coup à jouer après l'élimination des tenants du titre et grands favoris, les frères Bob et Mike Bryan. Seul Richard Gasquet est sorti vainqueur de son match du 2e tour jeudi. Il a maîtrisé le Néerlandais Robin Haase 4-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-4: "J?étais crispé, les coups partaient très difficilement, mais cela soulage de pouvoir gagner un match compliqué", a insisté le demi-finaliste de Wimbledon. Au prochain tour, il défiera l'Australien Bernard Tomic, 24e mondial à 22 ans, qui est venu à bout de son illustre compatriote Lleyton Hewitt pour sa dernière apparition à New York. Sur les onze Français en lice lundi, quatre ont donc atteint le 3e tour: outre Gasquet, il s'agit de Jo-Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy et Benoît Paire au programme de la journée de vendredi. - Record pour Konta et Muguruza - Kristina Mladenovic est la dernière survivante dans le tableau féminin et affrontera vendredi la modeste Russe Daria Kasatkina. De son côté, Roger Federer n'est resté qu'une heure et 20 minutes sur le Arthur Ashe Stadium pour dominer le Belge Steve Darcis 6-1, 6-2, 6-1. Pour son entrée en lice mardi, il avait surclassé l'Argentin Leonardo Mayer 6-1, 6-2, 6-2. Tout se passe comme si Federer et son grand rival Novak Djokovic se défient pour l'instant à distance: le Serbe, N.1 mondial, a lui aussi été très expéditif lors de ses deux premiers matches, puisqu'il n'a perdu que 10 jeux. La N.2 mondiale Simona Halep, l'une des rares, sinon la seule, à pouvoir empêcher le triomphe et le Grand Chelem de Serena Williams, n'a pas perdu de temps face à la revenante ukrainienne, Kateryna Bondarenko (6-3, 6-4).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire