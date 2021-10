New York (AFP). US Open: Tsonga et Mladenovic éliminés en quarts, Djokovic en demies

Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic ont cru pouvoir décrocher leur billet pour les demi-finales de l'US Open mardi, mais ils ont été trahis par un genou douloureux pour le premier et un léger manque d'expérience pour la deuxième. Le N.1 mondial Novak Djokovic a battu en quatre sets l'Espagnol Feliciano Lopez. Pendant quatre heures (6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-4), Tsonga a plus que contrarié le tenant du titre et 9e mondial, Marin Cilic. "JWT" avait pourtant très mal débuté son deuxième quart de finale en Grand Chelem de l'année, après Roland Garros où il s'était hissé en juin à la surprise générale en demi-finale. Le N.4 français, beaucoup moins efficace sur son service que lors de ses trois premiers matches du tournoi new-yorkais (15 aces mais 11 doubles fautes, 60% de premières balles), a cédé les deux premières manches sur le même score 6-4. Mené deux sets à zéro, le Manceau s'est rebellé et a pris le dessus sur son adversaire dans le 3e set (6-3). Malgré trois balles de match en faveur de Cilic à 5-4, au courage et avec une prise de risque maximum, le 18e mondial a arraché le quatrième set au tie-break Mais il n'a pas eu le temps de savourer son fantastique retour: dès le quatrième jeu du cinquième set, il a cédé son service et n'a pas pu, cette fois, retourner la situation en sa faveur. - Tendon rotulien - "Je n?ai pas réussi à produire réellement du bon tennis (mardi), mais je me suis battu avec les armes du moment", a-t-il résumé. Après quelques hésitations, pour éviter sans doute d'être qualifié de mauvais perdant, il a fini par cracher le morceau: "Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais depuis mon match contre Benoît (Paire en 8e de finale, NDLR), ça ne va pas très bien. J?ai mal au genou (gauche)." La blessure récurrente, une inflammation du tendon rotulien, n'est pas nouvelle --"C'est comme cela depuis que je suis sur le circuit"--, mais elle l'a perturbé sur son service, où il était jusque-là impressionnant. Alors qu'il avait remporté ses 56 jeux de services depuis le début du tournoi, il a perdu trois fois sa mise en jeu face à Cilic, et a offert à son adversaire 14 balles de break. Comme souvent dans sa carrière, JWT (30 ans) doit composer avec un nouveau caprice de son corps: il avait manqué les trois premiers mois de l'année à cause d'une blessure à l'avant-bras droit et commence à désespérer de vivre une saison sans blessure. - 'Le moteur', pas 'le châssis' - "J'ai le moteur, mais il faut que le châssis soit là, il faut que les articulations tiennent () Je rêve d'une saison pleine", a-t-il lâché, avant de quitter Flushing Meadows, déçu. Kristina Mladenovic s'est elle aussi arrêtée en quart, mais la nouvelle N.1 française repart de New York avec, en poche, son meilleur résultat en Grand Chelem et des ambitions revues à la hausse.

