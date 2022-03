New York (AFP). US Open: Tsonga, Chardy et Paire passent, Djokovic se déchaîne

Les trois Français en lice mercredi, Jo-Wilfried Tsonga, Benoît Paire et Jérémy Chardy, ont décroché sans mal leur billet pour le 3e tour de l'US Open, tout comme Novak Djokovic, impressionnant de facilité. Tsonga a fait forte impression face à Marcel Granollers qu'il a dominé en trois manches 6-3, 6-4, 6-3. Trois semaines après son quart de finale à Montréal, "JWT" a confirmé ses bonnes dispositions actuelles, si l'on fait abstraction de élimination d'entrée à Cincinnati, un tournoi qui ne lui a jamais souri. Souverain au service et très incisif, il n'a pas été inquiété par Granollers qui l'avait pourtant battu lors de leur précédent duel, au printemps sur la terre battue de Barcelone (6-4, 6-2). "Sur le court je prends énormément de plaisir. Je me sens bien depuis le début de cette tournée US, je joue bien au tennis dans l?ensemble, malgré l?épisode Cincinnati", a-t-il confirmé. Au prochain tour, le N.4 français et 18e mondial affrontera un adversaire a-priori largement à sa portée, l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky, 60e au classement ATP. Le scénario d'un 8e de finale franco-français n'est pas à exclure. Tsonga, demi-finaliste à Roland Garros en juin pourrait en effet retrouver Benoît Paire. - Paire comme l'OM - L'Avignonnais doit certes encore battre Tommy Robredo au 3e tour, mais il a battu l'Espagnol à deux reprises en 2015. Et surtout, Paire est en confiance après avoir réalisé l'un des exploits du tournoi en éliminant au 1er tour le Japonais Kei Nishikori, finaliste de l'édition 2014. Contre le Turc Marsel Ilhan, Paire n'a pas, de son propre aveu, bien joué, mais il a assuré l'essentiel, une victoire en quatre sets 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. "Aujourd?hui, j'ai été comme l?OM en ce moment c'est-à-dire pas très bon, mais la différence, c?est qu?il y a la victoire à la fin pour moi, alors que l?OM ne gagne pas", a plaisanté Paire, supporteur acharné du club marseillais. Tout va bien également pour Chardy qui a dominé le Slovaque Martin Klizan 7-5, 6-4, 7-6 (7/1). Fort de la confiance emmagasinée à Montréal où il a disputé la première demi-finale de sa carrière en Masters 1000, le 27e mondial envisage avec sérénité son 3e tour contre David Ferrer. L'Espagnol, 7e mondial, a pourtant remporté sept de leurs huit précédentes confrontations: "J?ai les armes pour l?embêter et je crois vraiment que je peux gagner ce match", a insisté le Pâlois. Si tout veut leur sourire --Chardy pourrait affronter en 8e le tenant du titre Marin Cilic--, il pourrait y avoir un quart de finale franco-français. - Mladenovic, dernière en lice -

