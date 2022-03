Paris (AFP). Les paysans en colère montent régulièrement à Paris

Les agriculteurs montent régulièrement à Paris, avec ou sans leurs tracteurs, pour interpeller directement le pouvoir, comme ils le font jeudi. Il faut remonter à 1982 et 1991 pour trouver les cortèges de paysans les plus imposants dans la capitale. Ainsi, le 23 mars 1982, 50.000 (chiffre police) à 100.000 (organisateurs) protestaient à Paris contre la politique agricole, formant la plus imposante manifestation agricole depuis 1956. Près de dix ans plus tard, le 20 septembre 1991, ils étaient 150.000 selon la police, 200.000 selon les organisateurs, à déferler sur la capitale contre une réforme de la politique agricole commune (PAC) basée sur une baisse drastique des prix compensée par des aides directes. Dans les années 2000, les chiffres de participation sont moins imposants et les manifestations prennent parfois un tour plus symbolique, impliquant par exemple des animaux. Rappel des dernières mobilisations: - 27 novembre 2014 - Quelque centaines de bergers et éleveurs de brebis venus notamment d'Auvergne et Champagne-Ardennes montent à Paris à l'appel de la Fédération Nationale Ovine (FNO) et de la FNSEA et installent pendant quelques heures 300 brebis au pied de la Tour Eiffel pour demander "un nouveau plan loup efficace". - 21 novembre 2013 - Des agriculteurs d'Ile-de-France bloquent dès l'aube, avec une centaine de tracteurs, camions ou voitures plusieurs axes routiers conduisant à Paris pour protester contre la redistribution des aides européennes aux céréaliers. Ils sont arrêtés à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Vers 06H30, dans le Val-d'Oise, une voiture entre en collision avec un poids-lourd, tuant son conducteur. Un autre accident, sur l'autoroute A6 dans l'Essonne, implique un car de CRS, dont six sont légèrement blessés. Les agriculteurs lèvent leurs barrages à la mi-journée. - 23 juin 2013 - Plusieurs milliers d'éleveurs (plus de 11.000 selon les organisateurs, 6.200 selon la police) marchent à Paris à l'appel de la FNSEA (majoritaire) et les Jeunes agriculteurs pour défendre l'élevage menacé selon eux par la flambée des charges de production et le blocage des prix. Trois gros tracteurs ouvrent la marche, suivis par une quinzaine de vaches et de veaux. - 27 avril 2010 - Plusieurs milliers de céréaliers (3.800 selon la police et 11.400 selon les organisateurs) accompagnés de 1.546 tracteurs défilent dans les rues de Paris pour dénoncer la baisse de leurs revenus et manifester leurs craintes à l'égard de l'avenir de la Politique agricole commune (PAC). - 25 mars 2009 - Plus de 4.000 agriculteurs "en colère", principalement des céréaliers, manifestent à Paris sous une pluie battante contre la redistribution des aides européennes. La Confédération paysanne, deuxième syndicat agricole français, n'est toutefois par présente, reprochant aux céréaliers dont les revenus sont bien supérieurs aux autres filières de "faire main basse" sur ces aides.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire