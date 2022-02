Paris (AFP). Trois blessés dans un Thalys par un homme interpellé peu après à Arras

Un homme a tiré vendredi sur trois passagers d'un Thalys entre Amsterdam et Paris, en blessant gravement deux, avant d'être maîtrisé par les passagers, puis interpellé en gare d'Arras (Pas-de-Calais), a-t-on appris de sources concordantes. Parmi les trois blessés, "une personne a été très grièvement blessée, son pronostic vital est engagé", une deuxième est "moins grièvement atteinte", a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet à BFM-TV. L'acteur Jean-Hugues Anglade aurait été blessé légèrement, a affirmé à l?AFP un témoin ayant requis l?anonymat, ce que la famille de l?acteur a confirmé à RTL. L'auteur des tirs aurait été maîtrisé en sortant des toilettes, selon les tout premiers éléments de 'lenquête. Selon la Voix du Nord, "deux militaires américains auraient entendu dans les toilettes le bruit de la culasse d?une arme lourde en train d?être chargée. Ils seraient intervenus à temps pour maîtriser l?homme avant qu?il ne puisse utiliser l?arme dans la rame. Les coups de feu se seraient produits à ce moment-là". Cet homme a été interpellé peu après 18H00. "On ne connaît ni l'identité de l'individu ni ses motivations", a expliqué M. Brandet selon lequel "parler pour l'instant d'une piste terroriste, c'est prématuré". Le ministère de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se rend sur place. La police judiciaire est en charge de l'enquête sous l'autorité du procureur d'Arras. Sur son compte Twitter, Thalys indiquait que "les voyageurs sont en sécurité, la situation est maîtrisée. Le train est à l'arrêt et les services d'urgence sont sur place". Thalys est une filiale de la SNCF, de son homologue belge SNCB et de l'Allemand Deutsche Bahn.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire