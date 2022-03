Paris (AFP). Hollande aux trois Américains et au Britannique du Thalys: face au mal du terrorisme, il y a un bien, vous l'incarnez

Hollande a rendu hommage lundi au "courage" et au "sang-froid" des trois Américains et du Britannique ayant évité un attentat dans un Thalys, qui incarnent "le bien" de "l'humanité" face au "mal qui est le terrorisme" lors de la cérémonie de remise de légion d'honneur. Les trois Américains et le Britannique qui ont maîtrisé Ayoub El Khazzani dans le train Amsterdam-Paris vendredi ont permis d'éviter "une tragédie, un massacre", a déclaré en leur présence le chef de l'Etat lors de son discours à l'Elysée, avant de remettre la légion d'honneur.

