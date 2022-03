Paris (AFP). Thalys: inculpation attendue du marocain El Khazzani

Ayoub El Khazzani devrait être formellement inculpé mardi comme auteur présumé de l'attentat déjoué contre le Thalys Amsterdam-Paris, alors que les enquêteurs tentent toujours d'éclaircir les zones d'ombre du parcours de ce Marocain jihadiste de 25 ans. S'adressant aux ambassadeurs français réunis à Paris, le président François Hollande a estimé que cette attaque ratée démontrait que "nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger". "Nous sommes toujours exposés et l'agression qui s'est produite vendredi aurait pu dégénérer en un carnage monstrueux sans le courage de plusieurs passagers, notamment de militaires américains", a ajouté le chef de l?État français. Au terme de quatre jours de garde à vue, Ayoub El Khazzani doit être présenté dans la soirée aux juges antiterroristes en vue de sa mise en examen (inculpation) et son placement en détention. Transféré samedi, au lendemain de son attaque avortée, au siège des renseignements intérieurs français près de Paris, il nie toute motivation terroriste et affirme avoir voulu braquer les passagers du train. Ses dénégations n'ont pas convaincu les enquêteurs, confortés par l'exploitation de son téléphone portable qui a permis d'établir qu'il avait consulté une vidéo de chants jihadistes vendredi avant de monter à bord du Thalys. "Il a regardé cette vidéo entre le moment où il a acheté son billet et l'instant où il est entré dans le train", a indiqué une source proche du dossier. Le procureur de Paris, François Molins, doit tenir une conférence de presse à 15H00 GMT. De l'aveu des autorités, l'attentat du Thalys aurait sans doute viré à la tragédie sans l'intervention de passagers qui ont maîtrisé Ayoub El Khazzani alors qu'il sortait des toilettes lourdement armé. Parmi eux, trois jeunes Américains, dont deux militaires en vacances, et un Britannique, salués en héros et décorés lundi par François Hollande de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Deux autres passagers, un Français et un Franco-Américain, ainsi que deux agents des chemins de fer français auront droit à la même décoration pour leur action. A Washington, le Pentagone a annoncé que l'un des deux soldats, Spencer Stone, première classe dans l'US Air Force, recevra la médaille de l'aviateur, plus haute décoration de l'armée de l'Air américaine. Ayoub El Khazzani avait en main un fusil d'assaut Kalachnikov et portait également sur lui neuf chargeurs, un pistolet Luger et un cutter lorsqu'il a été contré. Spencer Stone a été blessé au cutter dans l'action tandis que le passager franco-américain, Mark Moogalian, a été grièvement touché par balle. Hospitalisé à Lille (nord), il était toujours lundi soir dans un état jugé "préoccupant" par ses médecins. El Khazzani, décrit comme un sans-abri "squelettique" par l'avocate qui l'a assisté aux premières heures de sa garde à vue, a affirmé avoir trouvé sa Kalachnikov par hasard dans un jardin public proche de la gare de Bruxelles-Midi. - Parcours sinueux - Outre la question d'éventuels complices ou de commanditaires de son geste, les enquêteurs français s'évertuent à reconstituer le parcours sinueux du jeune Marocain, repéré par le passé par les renseignements de quatre pays européens (Espagne, France, Allemagne, Belgique). Arrivé en Espagne en 2007, vers 18 ans, installé à Algesiras (sud) où vit son père, le suspect avait été signalé pour ses discours radicaux dans des mosquées et s'était fait connaître pour trafic de drogue.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire