Lyon (AFP). Un TGV en feu près de Lyon: importants retards sur la ligne Paris-Marseille

La motrice d'un TGV avec 800 personnes à bord a pris feu vendredi au niveau de Saint-Quentin-Fallavier en Isère pour une raison encore inconnue, entraînant d'importants retards sur la ligne Paris-Marseille, a-t-on appris de sources concordantes. L'intégralité des passagers du train, qui devait relier Marseille à Paris, a été évacué et aucun blessé n'est à déplorer, selon une porte-parole de la SCNF en Rhône-Alpes. En fin d'après-midi, la motrice du TGV a commencé à dégager de la fumée puis a pris feu. "Nous avons dû couper l'alimentation électrique et donc la circulation des trains sur la ligne", précise la porte-parole. Ce qui explique l'intervention tardive des pompiers car vers 19H45, le feu n'était donc toujours pas maîtrisé. Cet incident entraînait d'importants retards: 1H45 dans le sens Nord-Sud et de 2H00-2H30 dans le sens Sud-Nord, selon la SNCF interrogée à Marseille. Car la plupart des TGV sont détournés sur des lignes classiques qui ne sont pas à grande vitesse. Deux trains, qui suivaient immédiatement derrière le TGV endommagé, subiront certainement des retards plus importants. Sur la reprise normale du trafic, la SNCF restait très prudente car l'incendie a endommagé la caténaire. Concernant les 800 passagers, des bus devaient les acheminer dans la soirée sur Lyon ou une autre gare proche afin qu'ils reprennent un train pour Paris dans la soirée, tient à préciser la SNCF. Sur Twitter, les photos prises par des passagers montraient une épaisse fumée noire se dégageant de la motrice d'un TGV. Il s'agit, selon une passagère, du TGV Marseille-Paris parti à 15h06. Des photos postées sur le réseau social montraient l'évacuation de passagers.

