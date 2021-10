Grenoble (AFP). Une motrice de TGV prend feu: des centaines de voyageurs bloqués dans l'Isère

Quelque 600 voyageurs d'un TGV Paris-Grenoble sont bloqués depuis vendredi en fin d'après-midi en Isère, après qu'une motrice du train eut pris feu, provoquant son arrêt, selon les pompiers et la SNCF. L'incident, qui n'a pas fait de victime, s'est produit vers 18H00 dans une zone urbaine de Vaulx-Milieu, dans le nord du département, quand des fumées se sont dégagées de la motrice arrière de la première rame de ce double TGV circulant en direction de Grenoble. Le sinistre trouverait son origine au niveau des batteries de la matrice, selon la SNCF. "Les passagers des voitures voisines de la motrice touchée ont été évacués vers d'autres wagons", ont précisé à l'AFP les pompiers qui, après avoir éteint l'incendie, ont ensuite longuement arrosé la motrice pour en faire baisser la température. Quarante soldats du feu étaient mobilisés. Outre le TGV, trois TER avec environ 400 personnes à bord, circulant derrière lui, ont aussi été bloqués sur les voies, a indiqué un porte-parole national de la SNCF, assurant que la perturbation du trafic était "réduite et très localisée". "On a des itinéraires de détournement dans le coin", vers Chambéry (Savoie), Ambérieu (Ain) et Valence (Drôme), sur lesquels ont été détournés les autres trains, nombreux à circuler en ce week-end de vacances scolaires et de départs vers les stations de ski. Peu avant 21h00, les trains régionaux ont pu reprendre leur parcours pour relier leur destination, la SNCF ayant reçu l'autorisation de réalimenter la voie parallèle à celle où est bloquée le TGV. La SNCF attendait le feu vert des pompiers pour faire repartir le TGV vers la gare de Bourgoin-Jallieu, où les passagers de la rame touchée devaient être transbordés dans un nouveau train, l'autre rame poursuivant son trajet. Selon les pompiers, une dizaine de passagers ont quitté les lieux par leurs propres moyens.

