Paris (AFP). Violent incendie dans un bâtiment en travaux de la Cité des sciences à Paris

Un violent incendie a touché la Cité des sciences à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, détériorant des milliers de m2 d'un bâtiment en travaux et imposant la fermeture du musée jeudi. Le feu s'est déclaré en pleine nuit, pour une raison encore inconnue, dans l'un des édifices de ce grand musée scientifique implanté dans le parc de la Villette, au nord-est de Paris, sur le site des anciens abattoirs de Paris. Les pompiers, alertés à 2h30 du matin, ont déployé 120 hommes et une trentaine d'engins pour combattre les flammes. Quelque 10.000 mètres carrés ont été endommagés par le feu et les fumées, a précisé à l'AFP le commandant Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. L'incendie a été circonscrit peu avant 7h30, mais le feu n'était pas éteint: "ça bout à l'intérieur", a-t-il précisé. "La progression de nos équipes est difficile, ce sont de grands volumes, il fait très chaud", a expliqué le commandant Plus dans la matinée, précisant que les équipes étaient relevées toutes les vingt minutes. En raison des travaux, "le cheminement habituel n'est pas du tout le même, pour se repérer c'est difficile". Deux pompiers ont eu des "coups de chaud". Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a salué les pompiers "qui ont réussi avec courage et après 6 heures de lutte, à maîtriser l'incendie". Le bâtiment, en raison des travaux, n'était pas sous alarme, "donc il n'y a pas eu de détection, d'alerte", a précisé le commandant Plus. "C'est le même scénario qu'à la Maison de la Radio", où un incendie s'était déclaré en octobre, a rappelé le commandant des pompiers. - 110 millions partis en fumée - Sur place, des pompiers casqués, une bonbonne dans le dos, circulaient sur des escaliers extérieurs de chantier. Une odeur âcre se dégageait du bâtiment gris et bleu à l'architecture moderne, ont constaté des journalistes de l'AFP. A quelques centaines de mètres, la ligne de tramway 3b a été coupée pendant la nuit, selon la RATP. Mais sur les voies ferrées à proximité, RER et TGV circulaient et le périphérique est resté ouvert à la circulation. Le musée, qui accueille 3 millions de visiteurs par an, ne pourra ouvrir jeudi, a déclaré à l'AFP Bruno Maquart, le président d'Univers sciences (qui regroupe Cité des sciences et de l'industrie et Palais de la découverte). "Nous mettons tout en oeuvre pour rouvrir le plus vite possible, surtout en cette période estivale de forte affluence". La partie touchée par l'incendie devait accueillir à partir du 15 octobre un centre commercial baptisé "Vill up", dans lequel 110 millions d'euros ont été investis: "Les travaux avaient commencé en 2012 On en était à la décoration avant l'ouverture", a précisé Bruno Maquart. Vers 10H00, des dizaines de visiteurs attendaient sous la pluie devant l'entrée du musée, barrée par un cordon de sécurité. Lucien, quadra venu des Yvelines, est là pour suivre un atelier. "En arrivant à la gare j'ai vu sur mon smartphone qu'il y avait un incendie, du coup je vais aller me balader dans Paris". Florence, mère de trois garçons, était un peu déboussolée: "On vient de St-Etienne, c'était notre journée à Paris, c'était important pour les garçons, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire".

