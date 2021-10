Du rugby en 3D pour soutenir les français

La dernière rencontre du tournoi des VI nations opposant la France aux Pays de Galles sera retransmise en 3D relief au cinéma et pour la première fois à la télévision, annonce France 2 dans un communiqué. Disputé samedi prochain à 20h45 au Stade de France, le match sera diffusé également en direct sur la deuxième chaîne.A la télévision, les amateurs du ballon ovale pourront suivre la rencontre en 2D ou en relief s'ils sont équipés d'un téléviseur adéquat et abonnés à l'offre de Numericable, partenaire de France Télévisions pour l'opération. La rencontre sera retransmise sur un canal 3D évènementiel du bouquet et n'entraînera aucun surcoût tarifaire pour les abonnés. Ces derniers pourront par ailleurs revivre l'évènement jusqu'à sept jours après sa diffusion grâce au service de télévision de rattrapage.Les férus de rugby pourront aussi opter pour la version grand écran. France/Pays de Galle sera projeté en relief dans une quarantaine de salles obscures comme au Mega CGR de Cherbourg.Vos places à gagner toute la semaine pour voir France / Pays de Galles en 3D au Mega CGR de Cherbourg, à gagner dans votre agenda "Sortir en région" à 10h10 - 14h10 et 17h50.