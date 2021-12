Ce sont les vacances de la Toussaint, mettons en avant un film d'animation « Alpha et Oméga » en 3D dans les salles équipées.

Les alpha et les oméga sont des loups d'un même meute, mais avec une destinée différente. Les alpha seront les chefs et guerriers, les oméga veilleront à la paix dans la meute. Kate est alpha et humphrey est oméga. La loi de la meute leut interdit donc de s'aimer, ce qui n'est pas du goût d'Humphrey. Puis les Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de kilomètres de chez eux. Bien déterminés à retrouver leur meute, ils devront surmonter leurs différences, entamer un périple semé d'embuches et trouver l'amour au passage...

Ce film n'est pas vraiment familial. C'est clairement un film pour enfants. Si l'on compare ce long métrage d'animation à ses concurrents on voit bien qu'il fait pâle figure. « Moi, moche et méchant », « shrek 4 », « le voyage extraordinaire de Sami » ou encore « toy story 3 » ravissent les petits mais aussi leurs parents. Et là, bon courage à tous les adultes qui accompagneront les plus jeunes pour ce film , on s'ennuie.

Pas de rebondissements dans ce film, le scénario est cousu de fil blanc et les gags sont très formatés prime jeunesse. Au dessus de 10 ans, pas facile de rigoler. Alors certes les enfants ne vont pas détester, mais les loups ne deviendront pas leurs nouveaux héros .

De plus la 3D est inutile, elle n'apporte rien au film. Si vous devez à tout prix le voir, restez sur la bonne vieille 2D.

« Alpha & oméga », un film à fuir pour les ados et les adultes, regardable pour les enfants, depuis mercredi au cinéma

.