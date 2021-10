Voici les sorties cinéma de la semaine: Remeber Me avec Robert Pattinson, Gardiens de l'ordre avec Cécile de France et Fred Testot, Ensemble nous allons vivre une très très grande histoire d'amour avec Julien Doré et Marina hands, et Le choc des titans de Louis Leterrier avec Sam Worthington, Ralph Fiennes et Liam Neeson.









La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre. A la tête d'une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un périlleux voyage dans les profondeurs des mondes interdits. Luttant contre des démons impies et des bêtes redoutables, il ne survivra que s'il accepte son pouvoir en tant que dieu, qu'il défie son destin et crée sa propre destinée.







C'est un film hollywoodien mais réalisé par le frenchie Louis Leterrier. On sent sa patte américaine puisque ce film d'action sous fond antique ne démérite pas.

On a de beaux combats, rehaussés par la 3D. Par contre ne vous attendez pas à quelque chose d'aussi grandiose qu'avatar puisqu'à la base le film devait être de mouture classique, les effets n'ont été rajoutés qu'après sur demande de la Warner.

Cette décision a bien sûr été prise au vu du succès colossal d'avatar, qui n'est pas le seul clin d'½il puisque vous reconnaitrez en Persée le héros de Avatar Jack Sully.







Au niveau pédagogique avec l'histoire de la mythologie,il y a quelques incohérences et imprécisions à relever sur l'historie de Persée donc n'allez pas voir ce film en espérant une leçon d'histoire.







C'est vraiment un film dont il faut profiter avec l'intention de plonger dans l'action et ne pas trop réfléchir. Là le contrat est rempli.







Le choc des titans, c'est depuis mercredi au cinéma.