Voici les sorties cinéma de la semaine: Ligne de front avec Jalil Lespert, Cher John avec Amanda Seyfried, Les invités de mon père , Nany Mc Phee et le big band , Tête de Turc de Pascal Elbé et Dragons dont nous allons parler ce soir.













L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent.







C'est un film des studios dreamworks, où pour la 1ère fois le héros est un adolescent. C'ets l'adaptation d'un livre intitulé 'how to train your dragon » comment élever et entrainer votre dragon.

Les dragons sont donc bien mis en valeur dans le film, ce sont quasiment les héros du film même s'ils ne parlent pas à l'inverse du livre. Mais pour autant on s'éclate vraiment à regarder ce film d'animation. La 3D rend sublime les vols à dos de dragons, l'humour est omniprésent et les personnages hauts en couleur. Ne pensez pas que les filles vikings sont du style demoiselles en détresse!

Dreamworks réussit un bon coup avec ce film réalisé par des hommes ayant déjà travaillé sur lilo et stitch, on retrouve un peu de cet humour du coup.

La technique d'animation est un peu en deça du maitre Pixar mais n'a franchement pas à rougir de la comparaison. Le scénario est très intéressant et plaira aux petits comme aux grands.

Pour passer un vrai bon moment distrayant et convivial c'est l'idéal.Dragons, c'est à voir à partir d'aujourd'hui en 2D et 3D dans les salles équipées, à Caen, Mondeville, Cherbourg, Hauteville sur mer et Saint Lô au cinémoviking qui fête son anniversaire toute cette semaine.