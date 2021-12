Moi, moche est un méchant pourrait définir le film familial. Un film que les enfants vont adorer et qui rendra les parents tout émotifs, retenant les « oh c'est mignon » qu'ils pourraient laisser échapper.

« Minion » le film l'est en effet durant tout la comédie ou presque. Et tout d'abord grâce aux petits bonhommes jaunes, acolytes du grand méchant Gru, très justement appelés les « minions ». Ils ont un langage bien à eux qui les rend attachants. Et puis il y a surtout ces 3 orphelines au caractère bien trempées, qui viennent bouleverser le quotidien de Gru. A l'origine adoptées pour lui servir d'appât dans un plan diabolique, elles vont peu à peu transformer son coeur de grand méchant, lui apportant l'humanité qu'il n'avait jamais réussi à posséder.

Un film jeunesse dans les règles de l'art qui en plus se paye le luxe d'une version 3D qui flatte l'oeil et renforce l'aventure qui nous est proposé.

Moi, moche et méchant, un film à ne pas rater, depuis mercredi sur les écrans.