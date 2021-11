Parlons aujourd'hui du film Copains pour toujours avec Adam Sandler et Chris Rock.



Après trente ans sans se voir, cinq copains d’enfance se retrouvent pour partager un week-end avec femmes et enfants. Leurs relations reprennent là où elles en étaient restées trois décennies plus tôt, et ils vont vite découvrir que vieillir ne signifie pas forcément grandir…



Adam Sandler est un comique très connu aux Etats Unis, et il a réuni à l'occasion de ce film ses amis comiques. Et leur complicité à la ville ressort nettement à l'écran. C'est un film où les répliques fusent à toute vitesse , ça vanne à tour de bras et ça fait mouche chez le spectateur.

On est pliés de rire grâce aux jeux de mots et aux situations. Quelques répliques tombent à plat mais le rythme est tellement effréné qu'on ne ressent pas les bides car on est déjà passé à la blague suivante.

Il y a un petit point négatif dans ce film, c'est la dose de morale et de phrases convenues sur l'amour que l'on retrouve avant la fin du film. On dirait ce passage tout droit issu d'un film à l'eau de rose.

A part ce moment mielleux qui n'est pas à sa place, ce film est vraiment une réussite. Un excellent moment à passer entre amis, qui laissera le sourire une fois sorti de la salle.



Copains pour toujours c'est depuis mercredi au cinéma.